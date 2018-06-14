Владимир Кузьмин разводится с женой

Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой Екатериной. Причин развода звезда не называет.

"С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — рассказал певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".

Екатерина младше Владимира на 27 лет. Экс-супруги познакомились на пляже в Анапе летом 2000 года. Девушка отдыхала вместе с родителями, поэтому первое свидание со звездой состоялось под присмотром родственников.

Отпуск закончился, и Екатерина вернулась в родную Елабугу. Кузьмин не смог забыть прекрасную особу и принялся ей названивать. Через неделю барышня полетела к музыканту в Москву. В аэропорту ее встречал счастливый Владимир с огромным букетом.

"Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное — примерно на десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мне захотелось нормальных, глубоких отношений", — вспоминает о начале их романа артист.

Влюбленные поженились в 2001 году. Семейная жизнь супругов не была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за ревности Кузьмина. Однако тогда Владимир и Екатерина смогли спасти отношения, сообщает 7Дней. ru.