Ещё
Владимир Кузьмин разводится с женой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Кузьмин разводится с женой 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой Екатериной. Причин развода звезда не называет.
"С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, — рассказал певец. — Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу".
Екатерина младше Владимира на 27 лет. Экс-супруги познакомились на пляже в Анапе летом 2000 года. Девушка отдыхала вместе с родителями, поэтому первое свидание со звездой состоялось под присмотром родственников.
Отпуск закончился, и Екатерина вернулась в родную Елабугу. Кузьмин не смог забыть прекрасную особу и принялся ей названивать. Через неделю барышня полетела к музыканту в Москву. В аэропорту ее встречал счастливый Владимир с огромным букетом.
"Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное — примерно на десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мне захотелось нормальных, глубоких отношений", — вспоминает о начале их романа артист.
Влюбленные поженились в 2001 году. Семейная жизнь супругов не была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за ревности Кузьмина. Однако тогда Владимир и Екатерина смогли спасти отношения, сообщает 7Дней. ru.
Дни.ру: последние новости
Друзья выдали подробности разрыва Прилучного и Муцениеце Барановская рассекретила любимого мужчину Молодая жена морит Краско голодом
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась77
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»27
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму17
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера2
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение