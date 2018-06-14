Как в море корабли. Ошибки, делающие расставание еще хуже

Почти каждый хотя бы однажды в жизни пережил расставание с любимым человеком. Этот процесс сложен сам по себе в эмоциональном плане, однако некоторые вещи могут делать его еще хуже. Эксперты рассказали, каких действий лучше избегать, ведь это способно отразиться и на будущих отношениях.

Поиски

После расставания, даже если его инициировали вы сами, бывает очень трудно. Пытаясь заглушить боль и одиночество, человек нередко начинает искать кого-то нового, либо же восстанавливает связи с бывшими, лишь бы не оставаться наедине с мыслями. Однако обычно ничем хорошим это не заканчивается, и лучше хотя бы в течение месяца воздерживаться от импульсивных решений. Для того, чтобы прийти в себя, нужно время, а если бросаться в омут с головой, то крайне велик шанс, что ваши новые спонтанные отношения станут еще одним ударом.

Контакт

Разрыв не значит, что бывшие влюбленные не могут сохранить теплые отношения, просто нужно дать друг другу немного времени. После расставания не стоит пытаться выйти на контакт хотя бы в течение 21 дня, чтобы в порыве злости не «вылить» на человека тонну «грязи», также не нужно ломать его вещи, выбрасывать подарки и т.д., ведь вас все же связывали взаимные чувства, и лучше сохранять хорошие моменты, а не перечеркивать их.

Советы и сравнения

Каждый человек переживает взлеты и падения отношений по-разному, и то же самое относится к разрыву. Если вы чувствуете, что вам нужно больше времени, чтобы пережить свои последние отношения, чем вашим друзьям, это совершенно нормально. Вы не можете сравнивать себя с другими людьми, поскольку не знаете их мотивы или почему они делают то, что делают. То же касается и советов относительно ситуации, ведь если получите вы их от многих людей, это может лишь еще больше запутать.

Соцсети

После расставания даже в соцсетях остается много напоминаний о бывших, поэтому лучше позаботиться хотя бы о том, чтобы пореже натыкаться на ленту новостей экс-возлюбленных. Начиная следить за ее/его страницей, вы просто подпитываете потребность своего мозга в этом человеке, продлевая процесс смирения с тем, что он больше не с вами, и лишая себя надежды на новые отношения. У некоторых отчаяние после разрыва доходит до того, что они начинают вести себя агрессивно, донимая бывшую любовь в соцсетях и выставляя ее в нелицеприятном свете.

Новые отношения

Не стоит начинать новые отношения, если ваши старые еще не закончились окончательно. Даже если вы не любите партнера и все рушится, нужно набраться смелости и отпустить его, а не параллельно связывать себя новой ответственностью. Очевидно, что когда правда раскроется, оба будут чувствовать себя неловко, к тому же, это не сулит ничего хорошего вашим новым отношениям, по крайней мере до тех пор, пока вы не отпустите из своей жизни старые чувства.

Знакомства

В современном мире приложения для знакомств позволяют мгновенно создать профиль и отправиться на поиски любви. Конечно, будет приятно, когда поступят отклики от противоположного пола, и это даже может повысить вашу самооценку в краткосрочной перспективе, но такой шаг — не лучшая идея. Не стоит втягивать в свои проблемы посторонних, ведь их намерения могут быть серьезными, пока вы все еще продолжите жить мыслями о бывшей любви.

Сопоставление

Никогда не нужно сравнивать своего бывшего партнера с человеком, с которым планируете построить новые отношения. Как правило, после разрыва вы думаете только о хороших вещах из прошлых отношений, но нужно сосредоточиться на новых людях и на том, что они могут предложить, а не на том, насколько они лучше или хуже, чем ваш бывший/бывшая. Впрочем, чем больше людей вы встречаете, тем меньше будете зависеть от того, как вели себя экс-возлюбленные, или что им нравилось.]]>