Почему так хочется секса во время этих дней

Если тебя в эти дни не скручивает адская боль, то ты знаешь, как во время месячных хочется секса. Что, на самом деле, довольно странно, потому что природа создала это время как будто именно для того, чтобы секса у тебя не было.

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Большинство врачей с уверенностью скажут тебе, что секса хотеться должно сильнее всего во время овуляции — то есть в промежуток между месячными. Когда яйцеклетка начинает свой путь по фаллопиевым трубам — туда, где теоретически до нее может добраться сперматозоид. Но почему некоторые женщины легко возбуждаются во время месячных? Именно тогда, когда по задумке природы секс ей совершенно не нужен, ведь в это время она едва ли забеременеет?

Оказывается, и этому есть научное объяснение.

У повышенного либидо во время овуляции есть гормональная причина, а вот секс-драйв во время менструаций имеет скорее физиологическую природу. В этот период матка расширяется и наливается кровью, она давит на нервные окончания в тазовом дне, и мы испытываем приятные ощущения. От обыкновенного прилива крови к гениталиям. Ведь когда нервные окончания вокруг влагалища стимулируются, наш мозг понимает это так, будто кто-то ласкает нас снаружи.

То есть секрет прячется не в голове, а буквально в гениталиях. Некоторые женщины чувствуют определенный дискомфорт, связанный с табу, возникшими вокруг занятия любовью во время месячных. Отказывая себе в сексе из-за собственной зажатости, женщины лишают себя огромного удовольствия.

Другие же испытывают желание, но беспокоятся, что секс во время месячных может быть не очень гигиеничным.

Да будет секс!

Вот всего парочка лайфхаков, если ты из тех, кому очень хочется.

Если опасаешься, что будет «слишком кроваво», можете с комфортом устроиться в душе.

Положите рядом с собой влажную губку или смоченное водой полотенце. Так вы сможете убрать «следы преступления» быстро и незаметно.

Менструальная чаша. Если ты уже опытный пользователь менструальной чаши, то знаешь, что это единственное гигиеническое средство для менструации, которое к тому же «секс-френдли». Правда, не любая, а мягкая одноразовая менструальная чаша, которая не впитывает кровь, а собирает ее. Но в России они пока большой популярностью не пользуются, к ним нужно приноровиться.

Большими буквами: ТЫ ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕШЬ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ. Да, шанс небольшой, но он есть, поэтому презерватив — ваш лучший друг.

Не позволяй стереотипам и барьерам в твоей голове мешать твоему великолепному сексу!