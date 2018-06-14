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Джиджи Хадид и Зейн Малик обменялись паролями от соцсетей
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Джиджи Хадид и Зейн Малик обменялись паролями от соцсетей 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Кое-что поменялось в отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика с тех пор, как они решили, что все-таки не могут жить друг без друга. «Они договорились, что с этого момента будут друг для друга на первом месте и сделают все, чтобы больше не спорить из-за мелочей и не расставаться», — рассказал источник.
Как оказалось, и Джиджи, и Зейн — те еще ревнивцы, и этот пункт им пришлось обсудить отдельно. Теперь у сладкой парочки пароли от телефонов и соцсетей находятся в общем доступе, чтобы ни у кого из них не осталось сомнений в верности партнера. «Может быть, ни Зейн, ни Джиджи так и не воспользуются возможностью прочитать личную переписку друг друга или что-нибудь в этом роде, но они решили, что так им определенно будет спокойнее, — добавил инсайдер. — Они много времени проводят раздельно из-за несовместимости рабочих графиков, над которыми, кстати, тоже пришлось поработать, так что ничего странного в этом нет. Им просто так легче».
Что же до предложения руки и сердца, которое Зейн хотел сделать Джиджи, — причем уже не в первый раз, то с этим влюбленные по-прежнему не хотят торопиться. Хотя друзья музыканта и надеются на разудалую свадебную вечеринку, сам Зейн очень боится снова потерять Джиджи и не хочет давить на нее, как бы сильно ему ни хотелось повести любимую к алтарю. А младшая сестра модели Белла и вовсе считает, что певцу не помешало бы для начала решить собственные внутренние проблемы, прежде чем делать такой серьезный шаг, как женитьба. Кто знает, может быть, она и права?
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