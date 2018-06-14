Вышедшая из тени Шурыгина стала жертвой нападения

Скандально известная Диана Шурыгина вышла на связь со своими подписчиками в связи с серьезным обращением. Однако на девушку тут же обрушился народный гнев.

Видимо, Шурыгина решила, что ее наладившаяся жизнь непременно отразится и на отношении людей к ее персоне. После продолжительного молчания девушка разместила большой пост в своем Instagram и даже открыла комментарии, чтобы подписчики смогли ей ответить.

"Я долго молчала… Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото. Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролет. Я счастлива!", — начала свое обращение Шурыгина. Девушка добавила, что предпочитает тратить свое время на реальную жизнь, а не «пялиться в экран телефона».

Девушка не упустила возможности пройтись по своим завистникам, у которых, по ее словам, «нет личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит». Шурыгина написала, что из-за отсутствия личной жизни многие люди «строчат ей в комментарии гадости».

Однако девушка ради интереса решила провести эксперимент и открыла возможность комментирования своих постов в социальной Сети. Стоит сказать, что реакция обитателей всемирной паутины была более чем предсказуема. Под постами интернет-звезды моментально образовался шквал нелестных слов от сотен людей.

Сама Шурыгина отметила, что вместо развернутых и взвешенных мнений получила «тупые вбросы». После этого она снова принялась оправдывать себя и задаваться риторическими вопросами. «Да откуда вы знаете, как должна себя вести девушка после всего этого? Вот есть нормы поведения человека, а про нормы человеческих эмоций я не слышала. Люди могут вести себя в одной и той же ситуации по-разному, у всех разные характеры и разное отношение к жизни. Мы не в праве за это судить кого-то», — написала девушка.

Завершила свое обращение Шурыгина тем, что поблагодарила всех тех, кто ее поддерживает. «Я уже больше года живу своей жизнью, вышла замуж и у меня все хорошо. А вы можете дальше обсуждать меня», — резюмировала она.