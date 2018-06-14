Боюсь секса! Как победить страх, что ты недостаточно хороша в постели

Бывает так, что даже с любимым давним партнером оргазм раз за разом не наступает. Многие с этим смиряются, но хочется все же узнать, почему так? Вот одна из возможных причин — боязнь того, что ты не так уж хороша в постели.

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Что это такое?

В англоязычных источниках это расстройство называется sexual performance anxiety — состояние, когда сексуально активный человек неправильно ведет себя в постели из-за психологических, а не физических причин. Пример правильного поведения: он получает оргазм, она получает оргазм (или говорит об этом), все довольны.

Исторически сложилось так, что основную роль в сексе играет мужчина, и именно его способности в постели оцениваются в первую очередь. Женщине же отведена роль получать оргазм от того, что делает он. И удовольствия она может не получить.

Почему так происходит?

Статистика показывает, что около 70% женщин не получают оргазма от вагинального секса. Им нужно в среднем 15−20 минут прелюдии, чтобы разогреться, — намного больше, чем мужчинам.

Исследования убедительно доказывают прямую связь между самооценкой, доверием к партнеру — и частотой и качеством женских оргазмов. Если же она переживает за удовольствие мужчины или занимается случайным сексом, связь между партнерами может быть потеряна.

Интересно, что даже если женщина скажет о том, что ей нужна стимуляция клитора, оргазма может не быть из-за того, что ей неловко об этом просить или она переживает о последствиях своей просьбы.

В общем, оргазм — не такое простое дело, и если секс сопровождается стрессом, вряд ли что-то получится. Физические проблемы вроде эндометриоза обычно ни при чем: женщина переживает об удовольствии партнера, недостатках своего тела, о том, что не получит оргазм (а вместо него получит инфекцию или незапланированную беременность)… Главное — найти повод попереживать. И это, конечно, сильно мешает удовольствию.

Страх перед своими постельными умениями заставляет женщин следить за происходящим и мысленно комментировать свои действия. Конечно, таким образом они отвлекаются от главного — и приходится или заниматься сексом дольше, или вообще обходиться без оргазма.

Доверие к партнеру — еще один важный компонент сексуального удовольствия. Если думать только о том, что он видит твои несовершенства или отсутствие определенных умений, никакого оргазма, скорее всего, не будет.

И еще один важный момент: не нужно имитировать оргазм! На самом деле это никому не выгодно: ни партнеру, который уверен, что все хорошо, ни самой женщине — он не будет знать, что на самом деле нужно делать для ее удовольствия.

И как же быть?

Самое главное — набраться смелости и откровенно обсудить с партнером эту ситуацию. Да, приходится показывать свою уязвимость, но от таких разговоров отношения только выигрывают.

Большинство мужчин просто не умеют доставлять удовольствие разными способами! Они даже толком не знают, где находится клитор и как его касаться.

И женщины тоже не всегда понимают, где находится ключ к их оргазму. Это стоит выяснить как можно быстрее, чтобы объяснить мужчине детали. А дальше — практика и только практика.

И еще одно замечание: удовольствие получают не только от результата, но и от самого процесса. Если с оргазмом по‑прежнему не складывается, перестань постоянно об этом думать и просто наслаждайся сексом.

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