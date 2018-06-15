Кристина Пестрова: «Я шутила, что муж вернется через 10 лет… Дошутилась!»

Наверное, если бы мне рассказали эту историю, я бы не поверила. Хотя… даже с учетом того, что случилась она со мной, пока еще слабо верится.

С мужем я развелась 10 лет назад. Прожили 13 лет, жили тяжело, но не буду вдаваться в неприятные подробности. Когда разошлись, сказать, что я переживала — ничего не сказать, хотя инициатива была моя. Какое-то время мы как малолетки бегали на свидания, я тайком от мамы в свои-то 40 (она всегда его не переносила), а потом он женился во второй раз.

От удара отходила долго. Со временем зажило, конечно, и я стала чисто по-женски посмеиваться: приползет ещё. Почему-то с дочкой установили срок 10 лет (её, кстати, наш развод и моя девичья фамилия ничуть не расстраивали).

Шутили-шутили: то 5 лет осталось, то 3 — дошутились!

Прошло 10 лет. Если быть точной: 10 лет и 10 дней со дня развода. Звонит бывший супруг (раньше мы связывались, но крайне редко). Развожусь, говорит, только тебя люблю, замуж зовёт. И смех и грех, честное слово! Дочка, отойдя от минутного шока, обозвала меня ведьмой. А своему бывшему мужу-нынешнему жениху я пообещала подумать.