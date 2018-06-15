Ирина Шейк вновь ждет ребенка?

Личная жизнь русской красавицы Ирин Шейк и ее гражданского супруга Брэдли Купера интересует многих поклонников. У пары уже есть общий ребенок, но многие надеются, что влюбленные задумаются и о втором малыше. Ирине Шейк уже несколько раз приписывали вторую беременность, но в последние месяцы слухи об этом провоцирует она сама.

На светских мероприятиях этой весны супермодель часто появлялась в балахонистых нарядах, скрывающих ее живот от глаз посторонних. Все вопросы журналистов о второй беременности Ирина оставляла без комментариев.

На своей странице в инстаграм Ирина выкладывает снимки с идеальным животом, но сделаны они сейчас или модель публикует архивные фото, неизвестно.

На днях она была замечена в аэропорту Нью-Йорка. На модели было надето длинное платье зеленого цвета. Из-за порывов ветра тонкая ткань облагала ее заметно округлившийся живот. Как только Ирина заметила внимание к собственной персоне, она прикрыла живот легким плащом.