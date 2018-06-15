«Моя вселенная»: Виктория Боня скучает в разлуке с дочерью

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались чуть больше года назад. Пара была вместе около семи лет, но так и не отправилась под венец, хотя Виктория родила своему возлюбленному дочь. Несмотря на расставание, Виктория и Алекс остались в дружеских отношениях и много времени проводят вместе, а юная Анджелина довольно часто видится с папой.

Накануне девочка отправилась на все выходные к отцу, а Боня выложила у себя в микроблоге трогательную фотографию с наследницей и призналась ей в любви.

«Моя любовь, моя вселенная, бесконечная любовь моя улетела к папе на выходные. Девочки, какие же мы с вами счастливые, на сколько нам повезло родиться женщинами на этой планете! Счастье в том, что мы можем дарить жизнь, выносив плод любви у себя под сердцем и всю время иметь нескончаемый источник абсолютного счастья! Абсолютная любовь, это единственная истина, все остальное лишь иллюзия в этой вселенной!» — написала Боня. Поклонники полностью согласились с мнением модели и отметили, что дети — это действительно огромное счастье.

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