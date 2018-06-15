Неожиданная причина развода Джоли с мужем-актером

Бывший муж Анджелины Джоли актер Билли Боб Торнтон раскрыл многолетнюю тайну их разрыва. По словам артиста, причина скрыта вовсе не в том, что их отношения были демоническими, якобы все куда проще.

Билли Боб Торнтон стал вторым мужем Анджелины Джоли. Они состояли в браке всего три года — с 2000 года по 2003-ий. Лишь сейчас, спустя 15 лет, Билли Боб решил раскрыть причину, почему он оформил развод с одной из самых привлекательных актрис современности.

Для начала Торнтон заявил, что их с Джоли отношения были куда спокойнее, чем их представляли общественности репортеры. К примеру, небезызвестная история с медальонами, которые носили Билли и Анджелина, где якобы хранили кровь друг друга. «Мы просто укололи пальцы и размазали кровь. И носили эти медальоны, когда были далеко друг от друга. Все просто. А когда об этом стала писать пресса, получалось так, будто каждый из нас носит по ведру крови на шее», — высказался актер.

Торнтон раскрыл многолетнюю тайну своего разрыва с Джоли. По его словам, причина куда прозаичнее и при этом неожиданнее, чем предполагала заинтересованная общественность. Как оказалось, Анджелина всегда стремилась к повышенному вниманию, а Билли тяготило оно. «Она — открытый миру человек. А я — агорафоб. Это, на самом деле, единственная причина, по которой мы теперь не вместе», — сообщил Билли Боб Торнтон в беседе с журналом People.

Тем не менее, актер отметил, что брак с Анджелиной Джоли был замечательным периодом в его жизни. «Энджи все еще мой друг, она прекрасная и она много сделала. Анджелина снимает фильмы, которые важны для нее, при этом не имеет значения, успешные они или неудачные. Она продолжает делать то, во что верит, и я всегда буду ее уважать за это», — заключил актер.