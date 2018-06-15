Джада Пинкетт-Смит рассказала о разводе

Она более двадцати лет в браке с Уиллом Смитом (Will Smith). И Джада Пинкетт-Смит (Jada Pinkett Smith) вовсе не из тех, кто готов лицемерить, говоря о семейной жизни. Она признает, что за время жизни вместе с Уиллом сталкивалась с некоторыми проблемами, но актриса уверяет, что никогда не разведется со своим мужем.

Джада говорит, что, несмотря на постоянно возникающие слухи о разрыве между ней и Уиллом, они и близко не приближались к тому, чтобы подумать о расставании. «Пусть эти слухи возникают, — говорит она. — Мы с Уиллом семья, которая никогда не распадется. Этого не произойдет. Никогда. Даже если забыть обо всей этой глупости с замужеством и отношениями, каждый вечер Уилл и я –просто семья. Я буду на его стороне, несмотря ни на что. У людей есть свои представления о том, каким должен быть муж, партнер и так далее. Но самое главное, что этот мужчина может положиться на меня до конца его дней».

Ее комментарии последовали после того, как сам Уилл рассказал о том, какой чистой является их взаимная с женой любовь друг к другу. «У нас очень, очень уникальное партнерство, — сказала она. — Оно стало таким потому, что мы достигли состояния, когда ты любишь другого настолько, что позволяешь ему быть именно таким, какой он есть на самом деле. Я научилась просто любить его».

Напомним, у пары есть взрослые наследники: 19-летний сын Джейден и 17-летняя дочь Уиллоу. У Уилла есть 25-летний сын Трей от его предыдущего брака.