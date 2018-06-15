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Почему Уилл и Джада Пинкетт Смит никогда не разведутся?
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Почему Уилл и Джада Пинкетт Смит никогда не разведутся? 

Журнал ОК! 28 минут назад
46-летняя Джада Пинкетт Смит и 49-летний Уилл Смит поженились в 1997 году. За эти годы их совместной жизни в сети много раз появлялись слухи о том, что они разводятся (но они всегда оставались лишь слухами). Обо всех этих разговорах Джада поговорила в рамках шоу Sway In The Morning.
Фотография: Legion-Media Джада Пинкетт и Уилл Смит
Джада рассказала, что секрет её с Уиллом отношений заключается в том, что у них «очень уникальное сотрудничество» — именно поэтому они никогда не разведутся.
Что касается Уилла и меня, то мы семья и так будет всегда! Всегда!
Она продолжила, сказав следующее: «Все эти отношения и мнение людей — всё это не имеет значения. В конце концов, этот мужчина может полагаться на меня всю свою жизнь».
Уилл и Джада вместе более 20 лет. Примерно спустя полгода после свадьбы, в 1998 году, на свет появился их сын — Джейден. Пара также воспитывает дочь Уиллоу. К слову, у Уилла также есть сын от первого брака с Шири Зампино — Уиллард.
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