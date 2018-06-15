Ещё
Билли Боб Торнтон откровенно рассказал, почему порвал с Анджелиной Джоли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билли Боб Торнтон откровенно рассказал, почему порвал с Анджелиной Джоли 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Экс-супруг оскароносной актрисы Анджелины Джоли — не менее оскароносный билли Боб Торнтон — рассказал, почему красивый роман окончился расставанием. В течение 15 лет истинные причины развода оставались в тайне.
В 2000-х пара не уставала впечатлять публику экстравагантными проявлениями любви вроде страстных поцелуев на ковровых дорожках или обмена украшениями с кровью друг друга. Второй по счету муж Джоли признался, что на самом деле отношения были спокойнее, чем окружающим хотелось верить.
— Мы просто укололи пальцы и размазали кровь. И носили эти медальоны, когда были далеко друг от друга. Все просто. А когда об этом стала писать пресса, получалось так, будто каждый из нас носит по ведру крови на шее, — рассказал актер журналу People.
А истинная причина расставания была банальна — просто очень разные люди. Билли Боб не разделял любви жены к публике и публичной жизни.
— Она открытый миру человек, а я агорафоб. Это на самом деле единственная причина, по которой мы теперь не вместе, — признался Торнтон.
Актер обратил внимание на то, что Джоли все еще его друг, он считает ее прекрасной женщиной и творцом, делающим то, во что верит. Ранее Пятый канал сообщал об официальном заявлении Анджелины о разводе с Брэдом Питтом.
Пятый канал: последние новости
Неопытная школьница-экскортница не получила миллион из-за вялого секса Владимир Кузьмин объявил, что разводится с женой Дженнифер Лоуренс перестала скрывать своего нового бойфренда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место33
Что думают женщины, когда впервые видят пенис2
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму66
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым15
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение