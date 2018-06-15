Билли Боб Торнтон откровенно рассказал, почему порвал с Анджелиной Джоли

Экс-супруг оскароносной актрисы Анджелины Джоли — не менее оскароносный билли Боб Торнтон — рассказал, почему красивый роман окончился расставанием. В течение 15 лет истинные причины развода оставались в тайне.

В 2000-х пара не уставала впечатлять публику экстравагантными проявлениями любви вроде страстных поцелуев на ковровых дорожках или обмена украшениями с кровью друг друга. Второй по счету муж Джоли признался, что на самом деле отношения были спокойнее, чем окружающим хотелось верить.

— Мы просто укололи пальцы и размазали кровь. И носили эти медальоны, когда были далеко друг от друга. Все просто. А когда об этом стала писать пресса, получалось так, будто каждый из нас носит по ведру крови на шее, — рассказал актер журналу People.

А истинная причина расставания была банальна — просто очень разные люди. Билли Боб не разделял любви жены к публике и публичной жизни.

— Она открытый миру человек, а я агорафоб. Это на самом деле единственная причина, по которой мы теперь не вместе, — признался Торнтон.