Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене

Кениец глупо попался на измене.

Житель одного из городов Кении глупо попался на супружеской измене. О произошедшем узнала не только обманутая жена, но и полицейские и врачи.

Кениец снял номер в гостинице, чтобы предаться любовным утехам со своей пассией. В процессе что-то пошло не по плану, и мужчина просто застрял в любовнице, пишет издание nation-news.ru.

Дверь номера парочка предусмотрительно заперла, поэтому ждать кого-то из персонала отеля было бессмысленно, и они начали звать на помощь. Соседи позвонили в полицию вместо того, чтобы сообщить сотрудникам гостиницы, поэтому у пикантной ситуации оказалось множество очевидцев.

В недвусмысленной ситуации любовников застали их соседи, сотрудники правоохранительных органов , на всякий случай вызванные врачи, а также обманутая жена.

Медики быстро помогли любовникам расцепиться. Физически они не пострадали. Как кениец объяснил все происходящее жене, не сообщается.