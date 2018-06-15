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Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене
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Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кениец глупо попался на измене.
Житель одного из городов Кении глупо попался на супружеской измене. О произошедшем узнала не только обманутая жена, но и полицейские и врачи.
Кениец снял номер в гостинице, чтобы предаться любовным утехам со своей пассией. В процессе что-то пошло не по плану, и мужчина просто застрял в любовнице, пишет издание nation-news.ru.
Дверь номера парочка предусмотрительно заперла, поэтому ждать кого-то из персонала отеля было бессмысленно, и они начали звать на помощь. Соседи позвонили в полицию вместо того, чтобы сообщить сотрудникам гостиницы, поэтому у пикантной ситуации оказалось множество очевидцев.
В недвусмысленной ситуации любовников застали их соседи, сотрудники правоохранительных органов, на всякий случай вызванные врачи, а также обманутая жена.
Медики быстро помогли любовникам расцепиться. Физически они не пострадали. Как кениец объяснил все происходящее жене, не сообщается.
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Женский форум
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