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Мужчина заплатил за ночь со школьницей, но вернул деньги
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Мужчина заплатил за ночь со школьницей, но вернул деньги 

Lenta.ru 3 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ученица столичной школы пожаловалась в полицию на бизнесмена, который заплатил ей за интим миллион рублей, а потом решил забрать часть денег обратно. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает «Пятый канал».
«18-летняя москвичка Татьяна решила заработать свой первый миллион на своей красоте. Девушка договорилась с бизнесменом, что тот заплатит ей эту сумму за интим», — говорится в сообщении.
Предприниматель пригласил юную эскортницу в отель на Новинском бульваре. Однако ночь с девушкой у него не задалась, секс не произвел на мужчину впечатления, и он потребовал вернуть часть денег назад. Школьницу это не устроило: желая забрать деньги, она написала заявление в полицию, при этом указав, что ее изнасиловали.
В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
28 мая стало известно, что москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании: якобы новый знакомый добавил ей в роллы что-то возбуждающее, из-за чего она стала заниматься с ним оральным сексом.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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