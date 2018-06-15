Мужчина заплатил за ночь со школьницей, но вернул деньги

Ученица столичной школы пожаловалась в полицию на бизнесмена, который заплатил ей за интим миллион рублей, а потом решил забрать часть денег обратно. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает «Пятый канал».

«18-летняя москвичка Татьяна решила заработать свой первый миллион на своей красоте. Девушка договорилась с бизнесменом, что тот заплатит ей эту сумму за интим», — говорится в сообщении.

Предприниматель пригласил юную эскортницу в отель на Новинском бульваре. Однако ночь с девушкой у него не задалась, секс не произвел на мужчину впечатления, и он потребовал вернуть часть денег назад. Школьницу это не устроило: желая забрать деньги, она написала заявление в полицию, при этом указав, что ее изнасиловали.

В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

28 мая стало известно, что москвичка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании: якобы новый знакомый добавил ей в роллы что-то возбуждающее, из-за чего она стала заниматься с ним оральным сексом.