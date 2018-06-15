43-летний Леонардо Ди Каприо помолвлен с 20-летней Камилой Морроне?

Легендарный актер, заядлый холостяк Леонардо Ди Каприо наконец женится? Иностранные СМИ сообщиле о тайной помолвке мужчины мечты миллионов женщин с его новой возлюбленной, 20-летней моделью Камилой Морроне.

Слухи о романе Лео и Камилы ходят уже около полугода. А вчера пара ужинала в компании родителей «невесты» — мамы и отчима Аль Пачино . Очевидцы сообщают, что влюбленные не скрывали своих сувств несмотря на присутствие представителей старшего поколения.

В СМИ предположили, что эта встреча носила характер семейного праздника — возможно, звезды отмечали тайную помолвку. На это намекал стиль одежды присутствующих.

Фото: AUG/face to face/globallookpress