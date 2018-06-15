Леонардо Ди Каприо поужинал с семьей Камилы и спровоцировал слухи о помолвке 

Поклонники Леонардо Ди Каприо не могут поверить, что он наконец-то остепенился. В «послужном» списке актера уже не одно разбитое девичье сердце, однако его нынешней возлюбленной — Камиле Морроне, видимо, удалось очаровать Лео. На днях 43-летняя звезда Голливуда поужинал вместе с 20-летней моделью, ее мамой и отчимом — Аль Пачино. Интернет-пользователи предположили, что семья отмечала помолвку молодых.
Камила Морроне
Камила надела для семейного вечера очаровательное красное платье. Девушка не скрывала чувств к актеру и не стеснялась обнимать и целовать его на публике. Снимки пары разлетелись по социальным сетям.
Напомним, что Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне вместе уже около полугода. В феврале года актер вместе со своей молоденькой подружкой отдохнули в Аспене. Влюбленные попали в объектив фотографа, когда они возвращались домой на частном самолете. Помимо Камилы и Лео в самолете также находился Тоби Магуайр и несколько друзей Ди Каприо.