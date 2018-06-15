Леонардо Ди Каприо поужинал с семьей Камилы и спровоцировал слухи о помолвке

Поклонники Леонардо Ди Каприо не могут поверить, что он наконец-то остепенился. В «послужном» списке актера уже не одно разбитое девичье сердце, однако его нынешней возлюбленной — Камиле Морроне, видимо, удалось очаровать Лео. На днях 43-летняя звезда Голливуда поужинал вместе с 20-летней моделью, ее мамой и отчимом — Аль Пачино . Интернет-пользователи предположили, что семья отмечала помолвку молодых.

Камила Морроне

Камила надела для семейного вечера очаровательное красное платье. Девушка не скрывала чувств к актеру и не стеснялась обнимать и целовать его на публике. Снимки пары разлетелись по социальным сетям.