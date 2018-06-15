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На сцене форума мечтающий о Европе украинец оголился перед Юлей Тимошенко. Видео
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На сцене форума мечтающий о Европе украинец оголился перед Юлей Тимошенко. Видео 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Курьезный инцидент произошел во время выступления лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на форуме «Новый курс Украины».
Мужчина вышел на сцену, вручил ей букет цветов, а затем признался в любви, попросил сохранить европейский курс Украины и внезапно оголил торс, сообщает украинский телеканал NewsOne.
"Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу", — сказал Тимошенко молодой мужчина с трудноразличимой надписью на спине. Юлия Владимировна, судя по реакции, хоть и была удивлена его выходкой, но сохраняла на лице улыбку.
В соцсетях, комментируя этот инцидент, разошлись во мнениях: то ли поклонник Тимошенко решил использовать мужской вариант феминисток, оголяющих грудь во время своих акций, то ли повторил выходку мужчины, выскочившего на сцену «Евровидения» и снявшего штаны во время выступления украинской певицы Джамалы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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