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Любовник Жанны Фриске раскрыл подробности их романа
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Любовник Жанны Фриске раскрыл подробности их романа 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
По прошествии трех лет со дня смерти Жанны Фриске в СМИ появились неожиданные подробности о личной жизни звезды. На днях некий мужчина признался журналистам, что некогда у него были продолжительные отношения с исполнительницей. По его словам, артистка скрывала их роман от своего гражданского супруга Дмитрия Шепелева.
Отметим, что с подобным заявлением около года назад выступал и отец певицы. Адвокаты близких Жанны утверждали, что Владимир Фриске был в курсе ее тайной связи с бизнесменом. Сообщалось, что с ним она жила еще до того, как начала встречаться с ведущим. По предположению юристов, этот человек может являться настоящим отцом их с Дмитрием сына Платона.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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