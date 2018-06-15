Любовник Жанны Фриске раскрыл подробности их романа

По прошествии трех лет со дня смерти Жанны Фриске в СМИ появились неожиданные подробности о личной жизни звезды. На днях некий мужчина признался журналистам, что некогда у него были продолжительные отношения с исполнительницей. По его словам, артистка скрывала их роман от своего гражданского супруга Дмитрия Шепелева

Отметим, что с подобным заявлением около года назад выступал и отец певицы. Адвокаты близких Жанны утверждали, что Владимир Фриске был в курсе ее тайной связи с бизнесменом. Сообщалось, что с ним она жила еще до того, как начала встречаться с ведущим. По предположению юристов, этот человек может являться настоящим отцом их с Дмитрием сына Платона.