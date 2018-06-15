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«Все были к этому готовы»: родственница рассказала о погибшей в Новокузнецке семье
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«Все были к этому готовы»: родственница рассказала о погибшей в Новокузнецке семье 

360tv.ru 50 минут назад
Семейная драма в Новокузнецке оставила сиротами пятерых детей. Муж застрелил жену, а после покончил собой. По словам родственницы супругов, оба погибших по характеру и поведению были похожи друг на друга. Все ждали, что их семейная жизнь может закончится подобным образом. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».
«Юра был ужасным человеком, Аня была ему подстать», — заявила родственница. При этом она отметила, что семья у погибшей была замечательная: отец и два родных брата — служители церкви.
«Этим и должно было закончиться, все были к этому готовы», — сказала родственница, комментируя гибель супругов.
Конфликт со стрельбой произошел в центре Новокузнецка утром в пятницу, 15 июня. Мужчина пришел к супруге на работу и начал стрелять.
Знакомая семейной пары из Новокузнецка заявила, что причиной нападения мужчины на супругу могла стать его «зависимость от жены». Она отметила, что он был прихожанином в храме и раньше полностью зависел от супруги, которая занималась бизнесом.
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