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Костромичка напала с ножом на бывшего возлюбленного
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Костромичка напала с ножом на бывшего возлюбленного 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
44-летняя костромичка воткнула бывшему возлюбленному нож в спину.
Она жила вместе с мужчиной какое-то время. После возлюбленные расстались. В сентябре прошлого года мужчина пригласил костромичку к себе домой. Она приехала в гости вместе с подругами и устроила застолье. Бывший оказывал ей знаки внимания и просил вернуться.
Женщина разозлись и ударила его ножом в спину. После она ушла вместе с подругами, оставив мужчину истекать кровью. К счастью, он смог самостоятельно вызвать скорую. Теперь костромичке грозити реальный срок.
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