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Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли до сих пор дружат
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Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли до сих пор дружат 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Несмотря на то, что Анджелине Джоли и ее второму мужу Билли Бобу Торнтону пришлось сводить татуировки с именами друг друга после развода, хорошие отношения актеры наладить сумели. Даже больше: на днях Билли Боб рассказал, что они с Энджи до сих пор общаются. «Она по-прежнему мой друг, она прекрасный человек, и ее поступки заслуживают уважения. Даже к своим фильмам она подходит со всем сердцем… Вот за что я всегда ее уважал».
Кстати, помните знаменитую байку о том, что в день свадьбы Анджелина и Билли Боб обменялись пузырьками с собственной кровью? Звезда «Фарго» в кои-то веки рассказал, как все выглядело на самом деле. «То, что раздули в прессе из нашего довольно милого жеста, — просто смешно, — поделился Торнтон. — Представьте, что вы укололи палец, и из него просочилась капля крови. Вот этими самыми пальцами мы и прикоснулись к медальонам, которые потом носили, когда были на разных концах земли. Просто чтобы чувствовать друг друга на расстоянии. Никаких кровавых жертвоприношений».
Уж не знаем, почему именно сейчас Билли Боб решил предаться ностальгии по Анджелине, но никогда прежде он не отзывался о бывшей супруге так тепло. Напротив — жаловался, что в отношениях со столь эксцентричной девушкой, да еще и на 20 лет младше, ему приходилось несладко! Джоли, напомним, была четвертой по счету женой Торнтона, и вместе они провели три года. «Сейчас я вспоминаю об этом времени как о прекрасном периоде своей жизни. Да, у нас действительно был очень разный стиль жизни — Энджи была открыта миру, в то время как я страдал агорафобией, но это все равно было здорово», — считает Билли Боб.
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