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Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева
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Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева 

Дни.ру 54 минуты назад
Фото: Дни.ру
Возлюбленный певицы впервые рассказал, почему они с певицей расстались, а также приоткрыл тайну их отношений. По словам танцора, он был удивлен беременностью Жанны.
Тайный гражданский муж Жанны Фриске рассказал о том, что у них была запланирована свадьба. По словам Петра Никитина, они были вместе пять лет. Пара познакомилась на съемках клипа «Лето», где молодой человек был на подтанцовке.
Никитин утверждает, что Жанна очень хотела ребенка, но родила сына не от него. Настоящее имя отца он говорить отказался. «Это точно не я. Я там никак не попадаю по срокам», — сказал он. Хотя согласно официальной версии, отцом Платона является телеведущий Дмитрий Шепелев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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