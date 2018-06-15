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Тайный возлюбленный Жанны Фриске прервал молчание
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Тайный возлюбленный Жанны Фриске прервал молчание 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанны Фриске не стало ровно три года назад. Певица скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга. Однако имя артистки, несмотря на это, постоянно оказывается в центре скандалов. В этот раз журналисты разыскали некого мужчину, который заявил, что на протяжении пяти лет состоял в отношениях с певицей и прекрасно знал, что она мечтает стать мамой.
На просторах интернета появился анонс нового выпуска шоу «Новые русские сенсации» (НТВ). В нем предполагаемый кавалер Фриске называет себя не больше, не меньше, а гражданским мужем исполнительницы. Эту связь Жанна держала в строжайшей тайне, и он до этого момента предпочитал хранить молчание.
Спустя три года после ухода звезды, мужчина решился на признание. Он утверждает, что Жанна хотела родить от него, но он не был готов к такому шагу. В программе утверждается, что певица тайно встречалась со своим возлюбленным, чтобы об этой связи не узнал ее актуальный жених Дмитрий Шепелев.
«Новый муж» признается, что сам не ожидал, что расскажет этот секрет всему миру, пишет сайт Dni.ru.
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