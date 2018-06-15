Как понять, что мужчина вас использует

К нам в журнал часто обращаются девушки с просьбой помочь разобраться в причинах мужских поступков: почему он всем видом показывает, что я ему нравлюсь, но не зовет на свидание. То осыпает комплиментами, то игнорирует. Ведет романтическую переписку без малейшего намека на встречу.

Я уже рассказывала о смешанных сигналах, которые посылают мужчины в отношениях. Сегодня поговорим об еще одном виде нелогичного поведения со стороны парней — бредкрамбинге.

Термин новый, но ситуация, которую он описывает, вам наверняка знакома. Как объясняет доцент психологии и человеческого развития Калифорнийского университета Келли Кэмпбелл , бредкрамбинг — это когда человек в социальных сетях нарочно вводит вас в заблуждение, что между вами романтические отношения. Разбираемся, зачем парни так поступают и как отвечать на такое поведение.

Как понять, что вы стали жертвой бредкрамбинга

Сразу понять, что парень манипулирует вашими эмоциями, практически невозможно. Он не грубит, не говорит о ваших отношениях ничего однозначного и ведет себя доброжелательно. Тем не менее, есть несколько признаков в общении, которые выдают бредкрамбера.

Он прилагает меньше усилий, чтобы быть рядом, чем вы

Говорит, что хочет встретиться, и даже договаривается о конкретных датах, но в последний момент отменяет свидание. Такой человек создает видимость, что все время занят. Он может пропасть на какое-то время. При этом он всегда сожалеет о том, что встреча не состоялась, и уверенно заявляет, что в следующий раз все получится.

Вы никогда не понимаете, на каком уровне находятся ваши взаимоотношения

Как отмечает Кэмпбелл, бредкрамберы непоследовательны и непредсказуемы в выражении своего интереса к вам. То вы почти уверены, что он влюблен, то четко осознаетесь, что вас динамят. Один из примеров такого поведения — когда парень долго отвечает на ваши сообщения.

Вы не можете понять или объяснить его действия

После переписки с ним вы часто чувствуете замешательство или расстраиваетесь. И вообще на попытки понять, что происходит, уходит больше времени, чем на само общение.

Зачем он это делает

По словам эксперта, точные причины бредкрамбинга могут различаться. Однако есть несколько психологических моделей, которые объясняют, зачем люди выбирают такой стиль общения.

Поднимает самооценку

На самооценку бредкрамбера влияет то, как много внимания он получает от других людей. Чем больше интереса он вызывает у окружающих, тем лучше относится к себе. Такой человек не уверен в себе, даже если ведет себя смело. Чтобы чувствовать себя комфортно, ему нужно постоянное подтверждение собственной значимости.

Он самовлюбленный

Часто бредкрамберы страдают нарциссизмом и поверхностно относятся к окружающим. Они не чувствуют себя виноватыми в том, что манипулируют другими и играют с эмоциями людей. Так что взывать к совести и объяснять бредкрамберу, что он делает не так, бессмысленно.

Ему скучно в отношениях

Иногда к манипулятивному поведению склонны мужчины, у которых уже есть отношения. Он может быть примерным семьянином, но все равно искать внимания на стороне. Дело не в том, что парень не счастлив в отношениях, просто ему скучно, а бредкрамбинг — это еще не измена.

Как реагировать на бредкрамбинг

Нет универсального способа, чтобы избежать манипуляций, ведь понять истинные намерения парня можно только в процессе общения. Но есть то, что поможет вам освободиться от влияния бредкрамбера — самооценка.

Многие девушки продолжают общаться с тем, кто их использует, не потому, что слишком глупы, чтобы осознать происходящее.

Они надеются, что ошиблись, и ждут от парня решительного шага. Здравый смысл подсказывает им — зачем мужчина будет проявлять внимание, если я ему не интересна?

К сожалению, многие парни следуют заветам Валерия Меладзе : «И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому».

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы во время понимать, что вас используют, и прощаться с такими людьми без сожалений — работать над собой. Заботьтесь о себе, занимайтесь тем, что любите, и цените свое время. Так вы показываете пример того, как к вам должны относиться окружающие.