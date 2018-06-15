Самый полный гид по жесткому сексу для очень милых людей

Ты уступаешь место в транспорте старушкам и беременным женщинам, извиняешься, если тебе наступили на ногу, и яростно хочешь попробовать грубый секс? Тогда этот материал для тебя.

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Что такое грубый секс?

С самого начала предлагаем разобраться, что же мы понимаем под «грубым сексом», потому что — сама понимаешь — определение может быть весьма расплывчатым.

На самом деле, все очень просто. Грубый секс обычно предполагает:

ролевые игры, где один из партнеров доминирует;

шлепки, укусы, царапины;

грязные разговоры (dirty talk);

частичное лишение подвижности (наручники).

Но даже для самых невинных игр нужно установить правила и соблюдать технику безопасности.

Только если хочешь

Хорошая сторона любого секса, в том числе и грубого, заключается в том, что вы можете договориться о всех нюансах «на берегу». Наверное, звучит не очень весело, но, поверь, так будет лучше, если для вас это новый опыт.

Главное — не забывай, что пробовать грубый секс нужно только в том случае, если тебе это действительно интересно. Ни твой партнер, ни «50 оттенков серого» не должны стать для тебя решающим аргументом — исключительно собственное любопытство.

Ролевая игра

Для грубого секса нужно настроение. То есть если ты с твоим бойфрендом в обычной жизни называете друг друга «котичек» или «пупсик», обожаете обнимашки, а в телефоне значитесь «любимками», то грубый секс может стать определенным вызовом для вас обоих. Но это не значит, что он вам не подойдет.

Ролевая игра нужна для того, чтобы создать правильную атмосферу. Ты можешь представить себе, что ты — это не ты, а любой персонаж из любимого вами обоими фильма или книги. Можете проговорить сценарий с партнером или импровизировать.

Первые шаги

Как и с любым новым сексуальным опытом, первые шаги должны быть маленькие. Делай то, что ощущается естественным и комфортным. Вот всего лишь парочка идей, как ты можешь видоизменить свой секс.

Жестче, глубже или быстрее. Вы можете просто усилить интенсивность ваших прикосновений, мануальной стимуляции или орального секса, иногда даже этого бывает достаточно, чтобы насладиться новыми ощущениями.

Шлепки. Идеальное место для того, чтобы начать шлепать партнера, — это, собственно, середина ягодиц. Боль там не так чтобы уж очень сильная, а еще настроение создаст весьма характерный звук и, может быть, даже легкий «ой».

Царапание. Подходящие места для твоих ногтей — спина в районе лопаток, попа и шея. Царапай партнера аккуратно, порвать ему кожу и оставить шрамы а-ля Росомаха — не твоя цель.

Волосы. Небольшую агрессию можно проявить, просто потянув партнера за волосы, обнажая его уязвимую шею.

Укусы. Опять же, не надо переигрывать, легкое покусывание будет вполне уместно, не надо вонзать в него свои зубы, как будто ты очень голодная. Не начинай bite play на его члене, выбери менее уязвимые места.

Грязные разговоры

Если ты все еще немного нервничаешь и не представляешь, как стать физически грубой, начни с вербального проявления.

Скажи, что ты собираешься сделать со своим партнером. «Сегодня ты мой, и я сделаю с тобой все, что захочу!»

Ты — босс. Можешь так ему и заявить: «Я теперь босс, давай-ка вниз и займись делом».

Приостанови его. «О, ты вот-вот кончишь? Плохой мальчик».

Спроси, как ему нравится. «Нравится жестче? Вот так? Быстрее? Скажи это вслух».

Хард-комфорт

Чем жестче была игра, тем мягче должно быть утешение. Дайте выход вашему окситоцину, пообнимайтесь и скажите друг другу что-нибудь нежное.

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