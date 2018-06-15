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Анфиса Чехова раскрыла секрет женского счастья
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Анфиса Чехова раскрыла секрет женского счастья 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с женщиной, чтобы она взглянула на мир другими глазами.
Чехова призвала женщин не оставаться с человеком, рядом с которым она не чувствует себя особенной. «Зачем вы тратите своё время на тех, кто внушает вам комплекс неполноценности?» — спросила у читателей Чехова и добавила, что во многих парах люди постоянно живут в страхах и сомнениях, считая, что это нормально.
Анфиса уверена, что каждая женщина уникальна, неповторима и особенна, но рассмотреть это и рассказать об этом сможет только «подходящий» мужчина. Если женщина находится в поисках пары, она должна нести чувство собственного достоинства и гордости сама. Чехова убеждена, что нужно бежать от мужчин, сравнивающих своих возлюбленных с другими. Женщина должна чувствовать любовь партнера и его отношение к ней, как к личности и человеку.
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