Билли Боб Торнтон лишь спустя 15 лет рассказал, почему развелся с Джоли

Актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie Pitt) была замужем трижды. Со вторым супругом — актером Билли Боб Торнтоном (Billy Bob Thornton) она познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Управляя полетами» и практически сразу закрутили роман. Влюбленные любили эпатировать публику. Они то страстно целовались на красных дорожках на глазах у изумленных фотографах, то прилюдно обменивались украшениями с кровью друг друга и даже набили татуировки в знак своей любви.

Брак, который был заключен в Лас-Вегасе в 2005 году, распался через три года. Слухи ходили разные, однако лишь спустя 15 лет Торнтон решился рассказать, почему же все-таки расстался с одной из самых красивых женщин планеты. Все оказалось куда банальнее, чем можно было предположить.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли были вместе с 2005 по 2008 год/Фото: globallook

"Она открытый миру человек, а я агорафоб. Это на самом деле единственная причина, по которой мы теперь не вместе", — признался Торнтон в интервью изданию People и добавил, что по-прежнему общается с Джоли и считает ее одной из самых прекрасных женщин своей жизни.