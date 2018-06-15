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Билли Боб Торнтон лишь спустя 15 лет рассказал, почему развелся с Джоли
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Билли Боб Торнтон лишь спустя 15 лет рассказал, почему развелся с Джоли 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie Pitt) была замужем трижды. Со вторым супругом — актером Билли Боб Торнтоном (Billy Bob Thornton) она познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Управляя полетами» и практически сразу закрутили роман. Влюбленные любили эпатировать публику. Они то страстно целовались на красных дорожках на глазах у изумленных фотографах, то прилюдно обменивались украшениями с кровью друг друга и даже набили татуировки в знак своей любви.
Брак, который был заключен в Лас-Вегасе в 2005 году, распался через три года. Слухи ходили разные, однако лишь спустя 15 лет Торнтон решился рассказать, почему же все-таки расстался с одной из самых красивых женщин планеты. Все оказалось куда банальнее, чем можно было предположить.
Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли были вместе с 2005 по 2008 год/Фото: globallook
"Она открытый миру человек, а я агорафоб. Это на самом деле единственная причина, по которой мы теперь не вместе", — признался Торнтон в интервью изданию People и добавил, что по-прежнему общается с Джоли и считает ее одной из самых прекрасных женщин своей жизни.
Напомним, что и союз актрисы с Брэдом Питтом (William Bradley Pitt), увы, распался. Правда, уже два года супруги никак не могут поделить ни совместное нажитое имущество, ни опеку над общими детьми. Последнее судебное слушание постановило, что теперь Питт может видеться с наследниками тогда, когда захочет. Анджелина, разумеется, осталась недовольна этим решением и намерена его оспорить.
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