Джастин Бибер решил жениться

Казалось, что на этой неделе ничего более неожиданного, чем помолвка Арианы Гранде (Ariana) и Пита Дэвидсона (Pete), уже случиться не может. Тем не менее, пользователи уверены, что Джастин Бибер (Justin) тоже решил жениться… на Хейли Болдуин (Hailey)!

После того, как парочка была замечена вместе в церкви, затем в ночном клубе, а потом и вовсе на совместном отдыхе, по сети поползли слухи, что они снова встречаются и даже собираются пожениться.

«Вы заметили, что у Хейли появилось кольцо на обручальном пальце! И то, что именно в это время она снова начала тусоваться с Джастином, выглядит крайне подозрительно»

В своем последнем интервью Хейли рассказала, что им с Джастином удалось преодолеть все разногласия со времен их отношений в году и теперь они близки как никогда. Более того, недавно Джастин провел целый вечер, флиртуя с моделью под её откровенными фотографиями в.

Возможно, своими милыми совместными фотографиями Джастин и Хейли подготавливают поклонников к скорой свадьбе.