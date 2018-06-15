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Джастин Бибер решил жениться
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Джастин Бибер решил жениться 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Казалось, что на этой неделе ничего более неожиданного, чем помолвка Арианы Гранде (Ariana) и Пита Дэвидсона (Pete), уже случиться не может. Тем не менее, пользователи уверены, что Джастин Бибер (Justin) тоже решил жениться… на Хейли Болдуин (Hailey)!
После того, как парочка была замечена вместе в церкви, затем в ночном клубе, а потом и вовсе на совместном отдыхе, по сети поползли слухи, что они снова встречаются и даже собираются пожениться.
«Вы заметили, что у Хейли появилось кольцо на обручальном пальце! И то, что именно в это время она снова начала тусоваться с Джастином, выглядит крайне подозрительно»
В своем последнем интервью Хейли рассказала, что им с Джастином удалось преодолеть все разногласия со времен их отношений в году и теперь они близки как никогда. Более того, недавно Джастин провел целый вечер, флиртуя с моделью под её откровенными фотографиями в.
Возможно, своими милыми совместными фотографиями Джастин и Хейли подготавливают поклонников к скорой свадьбе.
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Женский форум
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