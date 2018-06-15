Выходить ли замуж за иностранца

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Говорила мама, что в Тулу со своим самоваром гнать не нужно, потому как в «Туле» феминизм с мужчинами, не уступающими места и не придерживающими двери, детство у людей заканчивается после тридцати — в лучшем сценарии, а еще менталитет марсианский. И чего туда, спрашивается, лезть, коли наших хороших парней хоть лопатой греби? Но многие лезут: кто место жительства мечтает сменить, кто как раз таки наш менталитет не выносит, а у кого-то просто так судьба сложилась.

Да, иностранцы — иные. Ровным счетом настолько же иные, как, собственно, и мы для них. И если отношения все-таки намечаются или уже даже сложились, то стоит осознать одну простую вещь: будущий брак будет состоять сразу из двух иностранцев, а потому притираться и подстраиваться друг под друга придется обоим.

О принцах заморских

Одна моя знакомая опрометчиво влюбилась в горячего испанца, когда отдыхала на море с родителями. Практика английского переросла в романтические отношения, постоянные перелеты друг к другу и даже знакомство с родителями. Уже через год двадцатитрехлетний жгучий брюнет сделал девушке предложение. Сказать, что все испанские родственники были в шоке, — это ровным счетом не сказать ничего, потому как в Каталонии не принято обзаводиться семьей раньше тридцати. Но русская невеста была иного мнения, а потому все дружно отпраздновали шумную свадьбу. Новоиспеченная испанка поселилась в доме у свекров, и началась будничная семейная жизнь, больше похожая на студенческую. Молодой супруг брал деньги у родителей, изредка находил подработку официантом в отелях в курортные сезоны, а так целыми днями валялся на диване и играл в приставку. Все закончилось таким же стремительным разводом, когда девушка поняла, что он хоть и женился, но вот брать ответственность за семью в таком «молодом» возрасте не планировал. Невозможность построить планы, отсутствие финансовой базы и желания со стороны мужа в ближайшем будущем иметь детей быстро подвели печальный итог этой истории.

Другая же моя знакомая, Алеся, уже который год счастливо живет в Штутгарте со своим любимым мужем-немцем. Она рассказывает, что у них даже не было серьезных барьеров, связанных с разницей менталитетов, она очень быстро нашла общий язык с немецкими родственниками, которые души в ней не чают: «В Германии принято проводить свадьбу, так сказать, в два этапа. Сама регистрация брака проходит в окружении самых близких родственников и, может, в присутствии одного лучшего друга. На следующий день — большой праздник, на который приглашается много гостей. Программу торжества готовят друзья и родственники во главе со свидетелями, застолья не такие большие и долгие, как на русских свадьбах. Поэтому многим русским немецкая свадьба кажется скучной. Для детей здесь созданы прекрасные условия, как и для семейной жизни. Когда ты в браке, значительно снижаются налоги; когда появляются дети, налоги еще ниже. Здесь у родителей довольно много льгот. Например, когда у нас появится ребенок, декретный отпуск будет положен и мужу. Его освободят от работы на три месяца для помощи супруге. При этом можно брать этот отпуск частями, по мере необходимости. Ко всему новому можно привыкнуть. Я полюбила местную кухню, поддерживаю сортировку мусора, не вижу ничего странного, когда окружающие люди всегда здороваются — вне зависимости от возраста и пола пожимают руку».

Стереотипное восприятие менталитетов

На самом же деле многие зря грешат на плохую статистику браков с иностранцами, ведь выйти замуж не за того — такая же привычная «практика» девушек и в России. Вопрос всегда остается в том, как создавался союз: на эмоциях от экзотики, желании жить на Средиземном море или, наоборот, с полной ответственностью и осознанностью. Проблема большинства русских девушек состоит в том, что они, выбирая себе в мужья иностранца, пытаются полностью поменять свой уклад жизни, подстроиться под чужой менталитет и жить диаметрально «чужой» жизнью, в то время как воспитывались они совершенно в других условиях. Рано или поздно, чаще всего когда первый этап влюбленности пройдет и настигнет суровый скучный быт, внутренняя сторона русской души запротестует, и начнутся первые конфликты.

Это очень стереотипно думать, что раз муж потенциальный — с чужой сторонушки, то единственный выход — это фатально менять себя. А он-то в курсе, что вы русская? Если да, то прекрасно осведомлен, что вы совершенно не такая, как его соотечественницы. Более того, многие иностранцы, наоборот, всем сердцем нынче тянутся к нашим девушкам, да не только из-за красоты славянской, а потому что устали бороться с сильными европейскими девчонками, которые и на задний план отодвинут, и роль доминантную заберут, и борща не сварят. Часто заграничные мужчины с благодарностью отмечают мягкий нрав русских девушек, их нежность, умение заботиться о своих мужьях, а заодно считают их прекрасными матерями.

По факту же создание семьи — это такой же осознанный выбор мужчины, как и женщины. А значит, он прекрасно понимает, что на чаше весов перед ним «своя» или «чужая», и решает, потянет или нет, сможет или нет. Соответственно, если иностранец без ума от русской барышни, то и к компромиссам он точно будет готов.

Подводные камни иностранного союза

Все компромиссы, уступки и требования к формату семейной жизни обязательно должны быть озвучены еще на суше — в смысле, до серьезных отношений. Иностранцы лучше наших мужчин порой умеют слушать и верить в то, что вы не шутки шутите, а словами «подписываете» брачный договор. Внимайте заодно всему, что важно и незыблемо для него, вдумчиво взвешивайте и решайте, подходит ли вам это. Быть может, он детей не планирует иметь до сорока лет или считает, что женщина будет обязана выйти из декрета уже в три месяца. Обговаривайте все острые моменты, которые обязательно неприятно «всплывут», если вы их заранее проигнорируете.

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