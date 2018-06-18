«Средневековое» платье невесты, красавица-сестра и звездные гости: как прошла свадьба Антона Немцова

В Московском областном Дворце бракосочетания №1 Барвиха Luxury Village сын политика Бориса Немцова Екатерины Одинцовой Антон Немцов женился на Анне Игнатьевой.

15 июня 23-летний Антон сыграл свадьбу. И вот сейчас появились первые фото с торжества и подробности прошедшего мероприятия. На свадьбе присутствовали самые близкие родственники и друзья, среди которых помимо родных были были: Алла Вербер , Божена Рынска, Игорь Малашенко и другие.

Избранница Антона на год его старше, влюбенные познакомились в соцсетях. Анна Игнатьева родилась в Нижегородской области. Девушка окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. До встречи с Антоном она строила успешную карьеру, но ради любимого оставила работу и переехала в Москву.

Смотри больше фото со свадьбы Антона Немцова и Анны Игнатьевой в нашей галерее.

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Фото:из личного архива Немцовых