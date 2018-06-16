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Сын Бориса Немцова женился на возлюбленной из Нижнего Новгорода
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Сын Бориса Немцова женился на возлюбленной из Нижнего Новгорода 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Торжество прошло на Рублевке.
Во Дворце бракосочетания №1 Барвиха Luxury Village в пятницу, 15 июня, состоялась свадьба сына известного политика Бориса Немцова, 23-летнего Антона, и его избранницы — Анны Игнатьевой. Молодые люди познакомились всего полгода назад в социальной сети и уже решились узаконить отношения. Фотографиями и видео с мероприятия активно делились мама и сестра Антона Немцова. И, судя по их комментариям в соцсетях, им очень нравится новая родственница.
Сегодня мой прекрасный брат женился на прекрасной Ане,
— написала Дина Немцова, дочь политика.
Семья, любовь и друзья — это главные сокровища нашей жизни! Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мы всегда рядом. 💛 Спасибо родителям Анечки за то, что вырастили нам такую прекрасную девушку!
— написала в Instagram бывшая жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова.
Известно, что на момент знакомства Анна изучала промышленно-гражданское строительство в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Сам Антон тогда уже закончил МФТИ, увлекался шахматами и кикбоксингом. А однажды среди общих друзей на Facebook увидел страницу Анны. После переписки Антон приехал в Нижний Новгород, а вскоре повез возлюбленную знакомиться с родителями в Москве. В результате, девушка переехала в Москву к Антону, бросив работу в «Газпром трансгаз Нижний Новгород». И, судя по всему, Анна не жалеет о своем выборе.
Напомним, от журналистки Екатерины Одинцовой у Бориса Немцова осталось двое детей. С ней он, кстати, познакомился в Нижнем Новгороде. Екатерина родила политику сына Антона в 1995 году и дочь Дину в 2002 году.
Фото: РИА Новости
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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