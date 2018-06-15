Сын Бориса Немцова женился: смотрим первые свадебные фото

Антон Немцов женился! 23-летний сын журналистки и бизнес-леди Екатерины Одинцовой и погибшего политика Бориса Немцова 15 июня сыграл свадьбу со своей возлюбленной Анной.

Снимками и видео с торжества делятся в соцсетях мама Антона и его сестра, 16-летняя Дина Немцова . На фото можно увидеть кольца молодых (в том числе шикарное помолвочное) и пышное платье невесты, а на видео — взволнованного Антона и принимающую свадебную «корону» счастливую Анну.

— написала у себя в Instagram Дина Немцова. Пока кадров со свадьбы наследника Бориса Немцова немного, но мы уверены, что мероприятие было роскошным и ждем новых фото!

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Фото:Instagram