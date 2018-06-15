Существовал ли пояс верности

Пояс верности: хранитель женского целомудрия или фейк

До нашего времени сохранились легенды о рыцарях, которые оставляли на своих возлюбленных пояса верности, чтобы быть уверенными в том, что больше никто не посягнет на их женщин. Считалось, что в Средневековье дамы часто носили такие пояса, когда их кавалеры уезжали на битвы или по другим важным делам. Сейчас эти предметы сохраняются в современных музеях, вот только историки полагают, что пояса верности являются большим обманом.

Словосочетание «пояс верности» можно встретить впервые в романе о рыцарях «Гижмар», датируют которое XII столетием. Главные герои поклялись друг другу в чувствах и преданности, завязав на поясе узелки, который носили как обычную одежду. В XIV веке в работе Гийома де Машо упоминалось, как дама передавала рыцарю некий ключ от якобы ее сокровищ и чести. Таким образом можно провести ассоциацию между честью женщины, какой ее воспринимали в прошлом, и образом замка.

Пояса верности начали активно демонстрироваться лишь в XIX веке, и выглядели они жуткими приспособлениями из металла с замками и несколькими отверстиями. Историки сошлись во мнении, что такие предметы начали всплывать в то время в попытках показать наглядно уровень развития человечества на примере дикого

Ученые доказали, что большинство из поясов верности создавались именно в XVIII-XIX веках и были искусственно состарены. Отдельные модели имеют тряпичные подкладки, сделанные из собачьих ошейников, которые были весьма популярны именно в данной эпохе. Происхождение других выдает новая резьба по металлу, поскольку таковой не могло существовать в средние века.

Эксперты подсчитали, что данные пояса верности могли являться весьма неудобными при длительном использовании. Дело в том, что соприкосновение кожи с металлом в течение продолжительного времени вызывает раны и ссадины, а банальное удовлетворение ключевых естественных потребностей могло сопровождаться серьезными раздражениями.