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Она была в шоке, когда мама ее парня рассказала ей этот секрет. Но парень не ожидал, что она так отреагирует!
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Она была в шоке, когда мама ее парня рассказала ей этот секрет. Но парень не ожидал, что она так отреагирует! 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Когда мне было 16 лет, я встретила парня в математическом классе. Он был умный, заботливый, смешной, но что-то было в нем не так. Мы каждый день очень много общались и гуляли. С ним я могла говорить о чем угодно. Он никогда не осуждал меня. Он был очень логичным. Мне понравилось это в нем.
Со временем мы очень хорошо узнали друг друга, и в итоге я дала ему свой номер телефона, и мы начали разговаривать с ним каждую ночь. Потом, пару месяцев спустя, во время одного ночного разговора, он просто случайно заявил о своей любви ко мне! Я сидела в своей спальне, и не знала, что сказать! Ха-ха. Но, как-то неловко было сначала, а потом я начала понимать… может, я люблю его тоже… Так мы начали встречаться.
Однажды я пошла к нему домой после школы и болтала с его мамой, и она сказала мне, что у него «синдром Аспергера». Я понятия не имела, что это было. Она объяснила, что это форма аутизма! Вы бы никогда не догадались об этом по его поведению. У него не было повторяющихся движений, он хорошо и со всеми общался. Но, он был очень логичным, и очень восприимчив к прикосновениям к его коже, и он ненавидел быть грязным! Видимо, его мама увидела первые признаки, когда ему было только год или два. Она попыталась посадить его на траву, а он испугался и начал плакать!
Она занялась этим вопросом очень серьезно, чтобы помочь развить его навыки. Благодаря тому, что она сделала для него, ему сейчас 20 лет, он полностью работоспособный, отличный парень… муж и отец! (Да, мы поженились и у нас есть ребенок!) У него отличная работа и он очень много работает. Его синдром Аспергера все еще иногда может и проявляется в каких-то ситуациях, но я очень терпеливо к этому отношусь, и это того стоит. Я Вам так скажу: люди с аутизмом могут быть самыми любящими, заботливыми и замечательными людьми, которых вы когда-либо встречали. Я люблю своего мужа. Прошло четыре года, женаты мы почти два. Я не за что на свете не изменила бы свой выбор!
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