Как вычислить в мужчине плохого любовника по дате рождения

Нумеролог Ольга Перцева уверена, что для этого достаточно увидеть всего пару цифр.

Припоминаете слова Саманты из «Секса в большом городе»: «Идеален по всем параметрам, да ужасен в постели»… Чтобы не попасть в такой же просак, нумеролог Ольга Перцева предложила свою систему, как узнать, что у мужчины снижено либидо.

А все, что для этого требуется, это знать дату рождения своего молодого человека.

И да, еще желательно иметь мобильник или ноут по рукой, чтобы рассчитать нумерологическую матрицу по дате рождения.

Ну а дальше загляните в графы «Темперамент» и «Семья». И плохо, если у вашего МЧ показатели там не блещут, а именно вы увидели «0/½».

Если такой человек и будет стараться в постели, то лишь первое время… А дальше увидит в вас «надежного товарища» или же начнет искать замену в поисках острых эмоций, так как быстро охладеет.

«Стоит такому мужчине изучить повадки партнерши, как его больше не «цепляют» и секс, и затем отношения в целом. Есть большой риск измен, причем ищет он не новинки в сексе, а новизну внешнюю. Если ваш партнер имеет этот показатель и вы женаты, попробуйте измениться внешне! Перекрасьте волосы, смените прическу, кардинально поменяйте свой стиль одежды, — советует Ольга Перцева. — Также, если чувствуте слабые вибрации мужа, то чаще выезжайте с ночевкой на отдых. Смена локаций дает такому мужчине возможность «перезарядить обойму», а сексуальность и влечение становятся сильнее».

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