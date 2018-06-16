Супруга Марата Башарова рассказала о мистической связи между мужем и сыном

В июле 2016 года у скандально известного актера Марата Башарова и его возлюбленной Елизаветы Шевырковой родился сын Марсель. Пара старается держать личную жизнь в тайне, однако несколько часов назад Елизавета опубликовала в Instagram откровенный пост о связи между Маратом и Марселем. «Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца… Я с первого дня после рождения говорила Марселю: „это Папа, па — па…“. Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу. Мой муж присутствовал на родах, и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь. Как бы мне не хотелось, я сдерживала все свои порыва коршуна и жажду научить, как правильно. И вот сейчас, есть у меня такое прекрасное свободное время, когда Марсель с Маратом проводят вдвоём, и я им не нужна… Релакс», — написала Шевыркова.

«Лизонька, Вы молодец!Это супер!Мальчишка будет видеть пример отца…Счастья Марсельчику и всем Вам!», «Полностью согласна с тобой, ты очень мудрая девушка», «Добрый день! Мы отдыхаем с вами в одной гостинице и наблюдаем со стороны за этими трогательными и нежными отношениями папы и сына. У вас всё получилось!», «Это мудро и правильно», — отметили в комментариях подписчики Елизаветы.

Напомним, в прошлом году Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились. Свадьба прошла в узком кругу друзей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram