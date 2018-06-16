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В России хотят запретить фиктивные браки
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В России хотят запретить фиктивные браки 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Законопроект о борьбе с фиктивными браками внесен на рассмотрение в Госдуму. Как сообщает «BFM.ru», каждый пятый брак, зарегистрированный в России, является фиктивным.
Причина такой меры заключается в том, что преимущественно фиктивные браки заключают мигранты, чтобы легализоваться в стране. Ведь заключив брак, можно получить российский паспорт всего за три года, да еще и прописаться в квартире супруга.
Средняя стоимость фиктивного брака колеблется от 50 до 100 тысяч рублей.
Суть закона заключается в том, что иностранца обяжут первые три года работать и жить в том же регионе, что и супруг. Таким образом, женившись на девушке из провинции, мигрант не сможет жить и работать в Москве.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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