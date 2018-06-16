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Самый красивый преступник мира Джереми Микс предложил экс-жене крупную сумму за опеку над сыном
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Самый красивый преступник мира Джереми Микс предложил экс-жене крупную сумму за опеку над сыном 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Джереми Микс решил купить у бывшей жены опеку над их общим сыном.
Этот июнь стал для Джереми новым этапом в жизни. 29 мая его возлюбленная Хлоя Грин родила сына, а уже через несколько дней Микс официально оформил развод со своей первой женой. От Мелиссы Микс у самого красивого преступника есть 9-летний сын Джереми-младший. Суд решил вопрос об опеке над мальчиком не в пользу Микса: ему разрешились быть с наследником лишь 30% времени. Но тот придумал способ, как договориться с Мелиссой. По сообщениям TMZ, Джереми предложил экс-жене крупную сумму с шестью нулями за полную опеку над сыном. Если сделка состоится, то мальчик будет жить вместе с отцом, его возлюбленной Хлоей Грин и младшим братом. Как отреагировала на это возлюбленная Джереми Микса, не уточняется.
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Фото:Instagram
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