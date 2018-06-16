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«Цена любви»: подруга Джереми Микса заплатила его жене $3,6 миллиона
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«Цена любви»: подруга Джереми Микса заплатила его жене $3,6 миллиона 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Несколько дней назад стало известно, что самый красивый преступник мира Джереми Микс в очередной раз стал отцом. Сына ему подарила его богатая возлюбленная Хлоя Грин. Пикантности ситуации добавил тот факт, что мужчина на тот момент не был разведен со своей женой Мелиссой.
В начале июня 27-летняя наследница компании Topshop Хлоя Грин и модель Джереми Микс объявили, что стали родителями. Следом последовала новость о его разводе с супругой, с которой он воспитывал троих детей — двоих от ее предыдущих отношений и общего сына. В СМИ появились данные о том, что 34-летний красавец ускорил расторжение брака при помощи возлюбленной, которая направила его бывшей жене щедрые отступные.
Отмечено, что Грин заплатила экс-жене своего бойфренда 3,6 миллиона долларов за то, чтобы она дала согласие на развод и не вмешивалась в их с Миксом жизнь. Также между молодыми людьми есть договоренность о ежемесячной выплате алиментов. Есть информация о том, что Джереми оставил бывшей дом в Лос-Анджелесе, а себе забрал только автомобиль.
Напомним, самым красивым преступником мира Джереми Микса стали называть после того, как в прессу попали его фото из полицейского участка. После освобождения мужчине посыпались предложения о работе манекенщиком, он буквально «проснулся знаменитым» и стал изменять жене, которая ранее ждала его из тюрьмы. В сети обсуждают его разрыв с бывшей избранницей и действия нынешней пассии: «Такая вот любовь, деньги решают все». «Он такой, как и большинство мужчин, нашел себе богатую и моложе, вот и все».
«Цена любви, что сказать?» «Подруга заплатила его жене, кто-то и ей заплатит когда-то, когда она надоест ему». «Удивительно, как он некрасиво поступил, ладно бы еще эта новая красавица была, так нет, деньги, только деньги, которые все любят. Мое мнение». Сейчас многие гадают, как выглядит новорожденный сын Джереми Микса и Хлои Грин. Поклонники считают, что если он похож на отца так же сильно, как его старший наследник, то и его в будущем ждет модельная карьера.
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