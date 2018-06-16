Ещё
Что во время влюбленности происходит с женщиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что во время влюбленности происходит с женщиной 

Умная 25 минут назад
Фото: depositphotos.com
О любви пишут романы и слагают песни. А в чем ее биологический смысл? В последнее время ученые находят все новые и новые доказательства того, что возникновение и развитие этого чувства обусловлено определенными биохимическими процессами. Что же происходит с женским организмом во время влюбленности?

Зачем нужна любовь?

Казалось бы, для получения потомства достаточно одного полового влечения. Но любовь дает особям эволюционное преимущество. К такому выводу пришли Вольфганг Форстмайер из Института орнитологии Общества Макса Планка в Зеевизене (Германия) и его коллеги в процессе наблюдения за поведением птиц. Если самец и самка питают привязанность друг к другу, они более внимательно относятся к своему потомству, что увеличивает его шансы на выживаемость и позволяет обеспечить передачу своих генов максимальному количеству потомков. Вероятно, то же самое происходит и у людей.
Профессор Университета Сиракузы Стефани Ортиг утверждает, что при влюбленности задействовано сразу 12 областей мозга, что способствует выработке в организме определенных химических веществ.
Полигамия, видимо, все же не предусмотрена эволюцией, так как мы влюбляемся далеко не в каждого встречного. Когда мы встречаем партнера, максимально соответствующего нашим подсознательным критериям отбора, в мозгу запускается целый комплекс биохимических реакций.

Возникновение влечения

За него «ответственны» особые запахи — феромоны. Так, женщины реагируют на химическое вещество андростенол, входящее в состав мужского пота.

Собственно влюбленность

На этой стадии на мозг женщины оказывают воздействие такие вещества, как фенилэтиламин, допамин и норэпинефрин. Фенилэтиламин способствует усилению процессов метаболизма. А вот уровень серотонина падает, вследствие чего снижается аппетит. Поэтому многие женщины, влюбляясь, худеют. Допамин является нейротрансмиттером, повышающим половую возбудимость. Под воздействием возбуждающих веществ — амфетаминов — возникают приподнятое настроение и эйфория. Даже голос у женщины меняется, когда она находятся рядом с возлюбленным. Он становится более высоким и женственным благодаря повышенной выработке женских гормонов — эстрогенов.
В присутствии любимого человека у нас краснеют щеки, потеют ладони, повышается сердцебиение, расширяются зрачки (результат выброса в кровь гормонов окситоцина, адреналина и кортизола). Нередко влюбленные особы испытывают чувство сродни опьянению. Это объясняется повышенной концентрацией допамина, который «ударяет» в мозг. Мы словно находимся под действием наркотиков. И «бабочки в животе» — вовсе не фантазия, это результат выработки надпочечниками гормона норадреналина.
Мы подсаживаемся на своего возлюбленного, как на наркотик, испытываем постоянную потребность видеть его, быть рядом с ним. На самом деле это тяга к удовольствию, которое дает нам выработка гормонов в присутствии данного человека. Если же любимого мужчины долго нет рядом, женщина начинает нервничать. В этом «виноват» выброс «стрессового» гормона — кортизола. Он мешает нам и нормально спать, тоскуя о возлюбленном.
По словам профессора антропологии американского университета Рутгерса доктора Хелены Фишер, «безумие», которое порой сопутствует влюбленности, не может длиться дольше 30 месяцев. Потому и говорят, что «любовь живет три года».

Период привязанности

Привязанность формируется со временем, по мере того как организм женщины адаптируется к химическим веществам амфетаминного ряда. Примерно через два года с момента начала влюбленности в мозгу женщины начинает вырабатываться группа химических веществ седативного действия — эндорфинов, которые нейтрализуют воздействие фенилэтиламина. Эндорфины оказывают на нас расслабляющее действие и позволяют чувствовать себя в присутствии партнера комфортно и более уверенно. К тому же, во время объятий, прикосновений и физической близости с любимым человеком у женщины выделяется окситоцин — «гормон удовольствия».
«Во всем, что мы делаем, говорим и чувствуем, есть химия, — утверждает доктор Фишер. — Есть химия у увлечения, любого вида страсти, вожделения, дружбы… Это вовсе не исключает чувства. Мы можем знать все ингредиенты кусочка шоколадного торта и все равно с удовольствием едим его. По аналогии мы можем многое знать о романтической любви, но тем не менее, когда она к нам приходит, испытываем ни с чем не сравнимую эйфорию».
Умная: последние новости
Близость на первом свидании: основные плюсы и минусы Почему не следует называть женщин “сложными” Знакомства онлайн: что надо делать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными22
Пуговка показала «беременный» живот17
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда137
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место74
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл21
Новости партнеров
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение