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Как преодолеть несоместимость в постели
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Как преодолеть несоместимость в постели 

Умная 10 минут назад
Фото: depositphotos.com
Вопреки тому, во что многие из нас хотели бы верить, сексуальная совместимость зависит не только от естественных предпочтений — их развитие требует времени и целенаправленных усилий. Поскольку сексуальные желания и ожидания очень персональны, вполне вероятно, что даже если у вас и вашего партнера много общего, ваши предпочтения в постели могут различаться.
Можете ли вы представить ситуацию, при которой вам до конца жизни было бы необходимо есть одинаковую пищу с вашим партнером, в одинаковом количестве и обязательно одновременно? Это не только невозможно, но скучно и нездорово — ведь ваши вкусы и организмы могут быть совершенно разными. Но почему-то мы ждем, что наша сексуальная жизнь всегда будет идеально синхронизироваться с другим человеком. И когда этого не происходит, мы испытываем разочарование.
Рассказываем о способах, которые помогут спокойнее воспринимать несоответствия и научиться получать полное удовольствие от секса.

1. Принятие вашей несовместимости сделает вас более совместимыми

В здоровых отношениях в случае несогласия по какому-то вопросу вы не будете устраивать скандал, а обсудите возможные варианты — и начнете понимать друг друга лучше. Так почему подход должен быть иным, когда речь заходит о сексе?
Идея идеальной совместимости — миф. Если ваши сексуальные потребности не синхронизированы, это не значит, что вы несовместимы — это значит, вы нормальные люди. Говорите с партнером о том, чего хотите, но постарайтесь выражать эти желания не в форме жалоб. Фраза «Я люблю чувствовать твои руки по всему телу» произведет гораздо лучший эффект чем «Ты никогда меня не трогаешь».

2. Когда дело доходит до секса, совместимость — это качество, а не количество

Когда речь идет о сексуальной совместимости, легко подумать о частоте секса как об основном показателе. Когда вы начнете фокусироваться на качестве ваших интимных взаимодействий, вы сможете сосредоточиться на преодолении различий в уровнях желаний.
Многие пары опасаются, что они несовместимы, потому что один из партнеров хочет секса больше, чем другой. Этот дисбаланс останется, но будет управляемым, если вы можете перенести фокус с частоты на то, что вы делаете, чтобы поддерживать и углублять свою сексуальную связь. Флиртуйте, отправляйте сексуальные сообщения и выясняйте, что возбуждает вашего партнера. Комфортная частота установится сама, когда вы уберете давление, связанное с сексом.

3. Не бойтесь отказываться и принимать отказ

Если вы не чувствуете сексуального желания — это нормально. Никто из нас не может постоянно хотеть близости. Отношения должны быть комфортными для обоих сторон, поэтому не стесняйтесь отказывать — просто объясните партнеру, что в этом нет его или чьей-либо еще вины. Женщины часто используют отговорки и придуманные поводы для того, чтобы избежать секса, но это добавляет в отношения ложь. Если вы чувствуете постоянную необходимость в оправданиях, подумайте — действительно ли вы хотите быть с этим человеком?

4. Возьмите все в свои руки

Если вы имеете дело с различиями в уровне либидо, партнер с более активной сексуальной позицией вполне может помочь себе сам. Самоудовлетворение нормально даже в отношениях: в конце концов, вы же не должны каждый раз дожидаться партнера чтобы просто перекусить. Всегда полезно научиться сохранять немного любви для себя.
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