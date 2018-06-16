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Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем
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Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Экс-супруги Кети Топурия и Лев Гейхман вместе отметили день рождения дочери.
Кети официально развелась со своим супругом в прошлом году. После этого певица начала встречаться с рэпером Гуфом. Несколько месяцев назад пара перестала скрывать свой роман. Но на дне рождении дочери Оливии певица снова воссоединилась с экс-супругом Львом Гейхманом. 3-летие Оливия отметила не только в компании мамы и папы, но и многочисленными воздушными шарами, сладостями и единорогами.
Стоит отметить, что после расставания паре удалось сохранить дружеские отношения. Они продолжают вместе воспитывать дочь.
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Фото:Instagram
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