Кети Топурия воссоединилась с бывшим мужем 

Экс-супруги Кети Топурия и Лев Гейхман вместе отметили день рождения дочери.
Кети официально развелась со своим супругом в прошлом году. После этого певица начала встречаться с рэпером Гуфом. Несколько месяцев назад пара перестала скрывать свой роман. Но на дне рождении дочери Оливии певица снова воссоединилась с экс-супругом Львом Гейхманом. 3-летие Оливия отметила не только в компании мамы и папы, но и многочисленными воздушными шарами, сладостями и единорогами.
Стоит отметить, что после расставания паре удалось сохранить дружеские отношения. Они продолжают вместе воспитывать дочь.
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Фото:Instagram