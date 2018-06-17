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Елена Яковлева рассказала о страшных письмах после выхода скандальной «Интердевочки»
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Елена Яковлева рассказала о страшных письмах после выхода скандальной «Интердевочки» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как написала Яковлева в Instagram, однажды ей пришло письмо из мест лишения свободы. Автор письма недвусмысленно намекал на то, что хочет познакомиться со звездой поближе.
— Мужчина писал о том, как он меня любит, и требовал, чтобы я ждала его. Что-то в духе: «Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе, — поделилась неприятными воспоминаниями Яковлева.
Некоторое время после выхода фильма актриса сильно боялась мужчин, особенно когда выходила из театра.
»Интердевочка» вышла в 1989 году и стала одним из откровений перестройки. Из-за обсуждения табуированных в СССР тем и эротических сцен лента вызвала широкий резонанс в обществе, а Елена Яковлева стала одной из самых узнаваемых актрис страны.
Ранее Пятый канал рассказывал, как голливудская актриса Дженнифер Лоуренс лично ответила на вопросы россиянина.
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