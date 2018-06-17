Что такое помпуар, каббазах, сингапурский поцелуй и как это поможет вам в сексе

Что такое помпуар и как это поможет вам в сексе

Мифы и легенды о невероятной силе вагинальный мышц возникают примерно раз в поколение. Причем со времен индейцев майя они не особенно с трансформировались. Ну, может, стали чуть мягче: древние верили, что вагина способна откусить член, современные — что она способна его схватить и не выпускать.

И, конечно, во всех поколения популярна эротическая фантазия о женщине, которая может довести мужчину до оргазма, не двигая ни одним мускулом, кроме вагинальных. Для достижения такой способности изобретались разные техники.

Каббазах

Каббазах — «держательница» — так арабы называли наложниц, способных на подобные фокусы. Так же называлась и сама наука о любви, в которую входят упражнения на укрепление мышц влагалища и приемы манипуляции ими во время секса. Это восточное искусство учит женщин управлять своим телом и всеми внутренними мышцами и приносить максимальное удовольствие и незабываемые ощущения от секса себе и своему партнеру. Кабаззах способна довести мужчину до оргазма лишь при помощи искусных движений натренированных внутренних мышц — в древности такие наложницы ценились особенно дорого. В наши дни в некоторых восточных странах тайные знания традиционно передаются от матери к дочери.

Помпуар

Помпуар (в буквальном переводе с французского «насос») — это очень похожая на кабаззах сексуальная техника, заимствованная из тантры, в которой женщина стимулирует половой член партнера через сокращение и ослабление влагалищных мышц, которое напоминает движение насоса. По сути, это генитальный секс, создающий ощущения, как от орального. Поскольку оба партнера остаются неподвижными, женщина воздействует на член при помощи ритмической пульсации тазовых мышц. Практика помпуар наиболее эффективна в позе наездницы. Но, понятно, чтобы она давала ощутимый эффект (пусть не «схватить и удержать», но хотя бы «сжать, чтобы чувствовалось»), мышцы вагины должны быть хорошо натренированы. Интересно и то, что название «насос» техника получила в Индии, и лишь позже в Европе стала известна под французским словом pompoir. В Германии же она более известна как «удержание Клеопатры», а в англоязычных странах и Испании — как «Сингапурский поцелуй». В России техника помпуар включена в большинство курсов по вумбилдинга.

Упражнения Кегеля

Гинеколог Арнольд Кегель в 1952 году представил ряд упражнений для женщин, страдающих от недержания мочи. Позже было обнаружено, что достигаемое благодаря предложенным упражнениям усиление круговых мышц также приводит к увеличению интенсивности генитальной стимуляции и, следовательно, оргазма. Отчасти это связанно с тем, что в натренированных мышцах увеличивается кровоток, что приводит к быстрому возбуждению и увеличению интенсивности оргазма. «Упражнения Кегеля» имеют доказанную эффективность и могут выполняться женщиной в любой период дня, не отвлекая ее от основных занятий. Они также совершенно незаметны для окружающих, а положительных эффект виден уже через несколько недель ежедневной практики.

Для осуществления практики помпуар нужно тренировать интимные мышцы и мышцы тазового дна, укреплять их и учиться сознательно ими управлять. Чтобы почувстовать интимные мышцы введите палец в вагину и попытайтесь его сжать. Постарайтесь при этом не напрягать бёдра, ягодицы и анальный сфинктер. Затем попробуйте следующие упражнения:

1. Короткое сжатие. Сжимайте интимные мышцы 10 раз с периодичностью одно сжатие в секунду. Дыхание должно быть неглубоким: вдох на сжатии и выдох на расслаблении. Начинайте постепенно с двух подходов по 10 раз в день и увеличивайте до двух подходов по 50 раз.

2. Длительное сжатие. Сожмите интимные мышцы и сосчитайте до трех, расслабляйтесь между сжатиями. Постепенно увеличивайте время сжатия до 10 секунд, чередуя его с 10 секундным расслаблением. Начинайте с двух подходов по 10 секунд каждый и постепенно увеличивайте до двух подходов по 50 секунд.

3. Втягивания и выталкивания. Втяните все мышцы тазового дна, как будто пытаетесь всосать вагиной воду, а затем попытайтесь вытолкнуть воду. При этом упражнении должны работать и мышцы брюшного пресса, и интимные мышцы. Начинайте с одного подхода по пять раз и постепенно увеличивайте до 10 подходов.

4. Лифт. Представьте, что в тазовой области у вас находится «лифт» и вы хотите поднять его этаж за этажом. Начиная с первого этажа, двигайтесь до второго этажа, затем третьего и, наконец, четвертого. Затем позвольте «лифту» медленно опуститься вниз, останавливаясь на каждом этаже. Достигнув первого этажа, постарайтесь полностью расслабить задействованные мышцы. Начинайте с одного подхода по 10 раз и увеличивайте до 10 подходов.

Вы можете разбить комплекс упражнений на 2 занятия или больше, которые будете выполнять ежедневно. Необходимый эффект будет достигнут за счет общего количества повторов. Оптимально будет менять позицию тела, чтобы полностью задействовать мышцы тазового дна: стоите, сидите, опускайтесь на колени и снова садитесь.

Хороший тренажер для укрепления интимных мышц — вагинальные шарики. Чем меньший объем шарика и чем больший вес мы можете удерживать при ходьбе, тем ближе вы к искусству каббазах. Поскольку вы будете совершенствоваться в упражнениях и укреплять мышцы, вскоре вы начнете замечать, что у вас получается изолировать группы мышц тазового дна и задействовать их целенаправленно и поочередно. Вот теперь можно тестировать свои навыки в сексе!