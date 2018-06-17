6 ошибок во время первого секса с новым партнером

Вы уже перебороли страхи перед первыми свиданиями, поцелуями, разговорами. Впереди — первый секс с новым мужчиной, в которого вы, мы верим, взаимно влюблены! Как не совершить ужасных ошибок, чтобы первый секс не оказался последним для вашего романа? Прочитайте наш материал и … наслаждайтесь!

Ошибки при первом сексе:

Ошибка № 1: Перекладывать ответственность на мужчину

В простонародье это называется «лежать бревном». Иногда девушки так боятся ошибиться во время первого секса, сделать что-то, что не понравится мужчине, что предпочитают затаиться и переждать до конца полового акта. Но вряд ли ему захочется повторить — даже если на самом деле ты любишь секс. Поэтому наш совет — занимайся им так, как ты любишь, вот и все.

Ошибка № 2: Стараться удивить своего мужчину

Демонстрировать все свои умения. Но, конечно, важно оговориться относительно предыдущего пункта. Не стоит слишком стараться во время первого секса и пытаться продемонстрировать все 120 техник минета, которыми ты, возможно, владеешь. У тебя еще будет возможность удивить партнера, и не стоит это делать во время первого секса. А вот некоторые из мужчин до сих пор пребывают в твердой предубежденности против умелых и раскованных женщин и могут, не задавая вопросов, сделать для себя поспешные и неправильные выводы.

Ошибка № 3: Безэмоциональность

Да, многие из нас нервничают перед первым сексом, но стараются не подать виду. Некоторые же от волнения и вовсе впадают в ступор. Смертный грех в постели — безэмоциональность. Напрашивается закономерный вопрос: если ты не испытываешь никаких чувств и желаний, то зачем же в нее ложишься? Если ты не ощущаешь себя готовой к сексу с новым партнером, то лучше не вступай в связь. Если же ты делаешь это, потому что действительно хочешь — то не скрывай своих эмоций. Мужчины хотят видеть обратную связь, хотят чувствовать, что дарят женщине удовольствие.

Наигранность. О, игра в имитацию — грабли, на которые наступают очень многие женщины. Какие-то очень добрые люди насоветовали им притворяться — и они делают это. На самом деле, мужчины чувствуют ложь — особенно во время первого секса. Вы не должны имитировать оргазм или возбуждение. Чтобы не допустить ошибок, подумайте о том, что мужчина тоже нервничает перед первым сексом (а вот представьте себе, да). И игра на публику только сделает весь процесс более неловким.

Ошибка № 4: Терпильность

Первый секс редко бывает идеальным. Но это не значит, что нужно молчать, если тебе делают больно. Всегда, когда тебе причиняют дискомфорт, надо говорить об этом. Привычка молчать может привести к очень серьезным последствиям. К примеру, если ты полгода будешь терпеть и улыбаться, но однажды все-таки скажешь о том, что тебе больно, партнер может просто не поверить тебе — полгода же все нормально было, сейчас-то что? Если женщина во время секса морщится, но молчит — мужчина, как правило, насторожится. Он не понимает, что делает не так, а женщина не говорит.

Ошибка № 5: Сравнивать с бывшим

Одна из топ-ошибок при первом сексе. Сравнивать с предыдущими партнерами не стоит вообще никогда, не то что во время первого секса. Ну тут особо и комментировать нечего: если твой бывший так прекрасен, что же ты делаешь со мной? Или если он так ужасен — почему ты все время о нем вспоминаешь?

Ошибка № 6: Показывать разочарование

Да, зачастую, чтобы испытать оргазм с новым партнером, женщине требуется несколько месяцев. Когда партнеры не знают друг друга, им трудно дать друг другу то, что они хотят. Поэтому не стоит строить относительно первого секса радужных иллюзий. Но и показывать партнеру свое разочарование тоже не стоит — он может записать ваш секс в список неудач, а неудачи мы повторять не стремимся. Лучше потом поговорить с партнером, чтобы можно было улучшить ваш секс (хотя первые три раза — не показатель совершенно, не стоит накидываться на мужчину сразу с советами и пожеланиями). Как поговорить с мужчиной о сексе (и не только), чтобы он тебя услышал.