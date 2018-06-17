7 причин встречаться с высоким парнем 

Высокий мужчина — большие преимущества (и нет, мы сейчас вообще не про то).
С ним можно носить каблуки
Если мужчина, с которым вы встречаетесь, одного с вами роста или ниже вас, вам все время приходится придумывать обувь на «плоском ходу». Сочетанием кеды+платье никого уже не удивишь, конечно, но иногда так хочется праздника! С высоким мужчиной вы можете носить каблуки (причем, практически любые). И выглядеть при этом хрупкой Дюймовочкой.
Он может поцеловать вас в макушку
Это очень интимный и милый жест, который доступен только мужчинам высокого роста. Остальным придется слишком высоко прыгать.
Вам больше не нужна стремянка
Потому что книгу с верхней полки для вас достанет ваш герой. Не обещаем, что он сможет поменять лампочку, стоя на полу, но…
С ним можно смело идти на любой фестиваль
Он наверняка в деталях расскажет вам все, что увидит. Ну или просто посадит к себе на плечи, чтобы вы могли как следует разглядеть любимую группу на сцене.
Рядом с ним вы чувствуете себя хрупкой
Маленькой и беззащитной. Иногда, когда нам надоедает быть супергероинями, это бывает очень полезно.
Хотите на ручки — пожалуйста!
Ему ничего не стоит вас поднять. Можете почувствовать себя пушинкой. Да и вообще, это очень упрощает некоторые вещи, ага.
И это тоже
Да, статистика беспощадна: у высоких мужчин, как правило, большой член. Бывают исключения, и вообще — это не главное, но против фактов не попрешь.