7 причин встречаться с высоким парнем

Высокий мужчина — большие преимущества (и нет, мы сейчас вообще не про то).

С ним можно носить каблуки

Если мужчина, с которым вы встречаетесь, одного с вами роста или ниже вас, вам все время приходится придумывать обувь на «плоском ходу». Сочетанием кеды+платье никого уже не удивишь, конечно, но иногда так хочется праздника! С высоким мужчиной вы можете носить каблуки (причем, практически любые). И выглядеть при этом хрупкой Дюймовочкой.

Он может поцеловать вас в макушку

Это очень интимный и милый жест, который доступен только мужчинам высокого роста. Остальным придется слишком высоко прыгать.

Вам больше не нужна стремянка

Потому что книгу с верхней полки для вас достанет ваш герой. Не обещаем, что он сможет поменять лампочку, стоя на полу, но…

С ним можно смело идти на любой фестиваль

Он наверняка в деталях расскажет вам все, что увидит. Ну или просто посадит к себе на плечи, чтобы вы могли как следует разглядеть любимую группу на сцене.

Рядом с ним вы чувствуете себя хрупкой

Маленькой и беззащитной. Иногда, когда нам надоедает быть супергероинями, это бывает очень полезно.

Хотите на ручки — пожалуйста!

Ему ничего не стоит вас поднять. Можете почувствовать себя пушинкой. Да и вообще, это очень упрощает некоторые вещи, ага.

И это тоже

Да, статистика беспощадна: у высоких мужчин, как правило, большой член. Бывают исключения, и вообще — это не главное, но против фактов не попрешь.