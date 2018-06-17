Ещё
Родители Хейли Болдуин боятся Джастина Бибера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители Хейли Болдуин боятся Джастина Бибера 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После того как стало ясно, что частые встречи Хейли Болдуин (Hailey) и Джастина Бибера (Justin) — это не просто детские шалости, родители девушки забили тревогу. Родные Хейли боятся, что их дочь может постичь та же участь, что и Селену Гомес (Selena).
«Большинство членов семьи Хейли очень рады, что они с Джастином проводят столько времени вместе, — поделились информацией анонимные источники. — Но они обеспокоены тем, что происходит в его жизни. Джастин может быть очень непредсказуемым, и они не хотят, чтобы эти отношения закончились также печально».
Так что родные модели держат руку на пульте и внимательно следят за каждым шагом ее нового бойфренда. Конечно, Джастину должно быть очень непросто справляться со стрессом в такой ситуации, но и их можно понять.
К тому же, такой «контроль» совсем не мешает парочке проводить вместе сутки напролет. Рядом с Хейли Джастин выглядит очень счастливым, а девушка стала намного чаще улыбаться — это заметили даже ее близкие.
Popcake.tv: последние новости
Мама Селены Гомес выдвинула требования к Джастину Биберу Джастин Бибер пытается вызвать ревность Селены Гомес? Селена опровергла, что её задевают отношения Бибера и Болдуин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного6
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными43
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место78
Как выглядят модели с необычной внешностью
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение