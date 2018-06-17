Родители Хейли Болдуин боятся Джастина Бибера

После того как стало ясно, что частые встречи Хейли Болдуин (Hailey) и Джастина Бибера (Justin) — это не просто детские шалости, родители девушки забили тревогу. Родные Хейли боятся, что их дочь может постичь та же участь, что и Селену Гомес (Selena).

«Большинство членов семьи Хейли очень рады, что они с Джастином проводят столько времени вместе, — поделились информацией анонимные источники. — Но они обеспокоены тем, что происходит в его жизни. Джастин может быть очень непредсказуемым, и они не хотят, чтобы эти отношения закончились также печально».

Так что родные модели держат руку на пульте и внимательно следят за каждым шагом ее нового бойфренда. Конечно, Джастину должно быть очень непросто справляться со стрессом в такой ситуации, но и их можно понять.

К тому же, такой «контроль» совсем не мешает парочке проводить вместе сутки напролет. Рядом с Хейли Джастин выглядит очень счастливым, а девушка стала намного чаще улыбаться — это заметили даже ее близкие.