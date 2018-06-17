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Мама Селены Гомес выдвинула требования к Джастину Биберу
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Мама Селены Гомес выдвинула требования к Джастину Биберу 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Все мы знаем, что главной любовью мисс Гомес всегда был и есть Джастин Бибер. Мэнди Тифи не раз заявляла, что не станет мешать их отношениям, она уважает выбор своей дочери. Но некоторые требования к будущему зятю она все же выдвигает. Шансы есть у многих, и возможно кто-то из вас соответствует этим стандартам?
Первое требование — иметь хорошее чувство юмора. А кому захочется связывать свою жизнь с человеком для которого понятия шутка и самоирония вызывают негативные и обидчивые эмоции? Конечно же у Джастина проблем с этим нет! Кроме этого, этот человек должен быть ориентирован на семейные ценности и поистине понимать жизнь в которой она живет. И вот тут возникает спорный момент, а действительно Джастин соответствует последним условиям?
Возможно Мэнди Тифи и желает Селене найти того самого, который, по её мнению, станет хорошим партнёром в жизни дочери, но сердцу не прикажешь. И если Джастину и Селене суждено быть вместе, то никакие требования и условия не смогут этому помешать.
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