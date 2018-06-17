Сергей Зверев предрек сыну скорый развод со второй женой

Отношения с сыном у короля гламура Сергея Зверева никак не могут наладиться. 25-летний парень, который в начале года во второй раз узаконил свои отношения с девушкой из народа, до сих пор не получил благословения звездного отца. Зверев-старший не хочет принимать новую невестку. А недавно певец и вовсе напророчил сыну скорые перемены в личной жизни.

— Он скоро разведется с ней! — считает поющий стилист. — Что, мне со всеми разведенками теперь общаться? Я этого делать не собираюсь.

Надо отметить, что столь категоричен Зверев был и относительно первого брака сына. И как в воду глядел: он распался спустя несколько месяцев после его заключения. С нынешней избранницей сына Юлией, которая работает простым бухгалтером, звездный стилист и вовсе незнаком.

— Я его давно отпустил: теперь он волен жить так, как хочет, — говорит певец, намекая, что лишил сына и материальной помощи. — Ему 25 лет, не мальчик уже, должен сам зарабатывать.

Сам Зверев в ближайшее время отправится в гости к родственникам на Алтай. Там он собирается пробыть около двух недель. Сына с собой в поездку стилист брать не будет.