Ещё
Сергей Зверев предрек сыну скорый развод со второй женой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Зверев предрек сыну скорый развод со второй женой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Отношения с сыном у короля гламура Сергея Зверева никак не могут наладиться. 25-летний парень, который в начале года во второй раз узаконил свои отношения с девушкой из народа, до сих пор не получил благословения звездного отца. Зверев-старший не хочет принимать новую невестку. А недавно певец и вовсе напророчил сыну скорые перемены в личной жизни.
— Он скоро разведется с ней! — считает поющий стилист. — Что, мне со всеми разведенками теперь общаться? Я этого делать не собираюсь.
Надо отметить, что столь категоричен Зверев был и относительно первого брака сына. И как в воду глядел: он распался спустя несколько месяцев после его заключения. С нынешней избранницей сына Юлией, которая работает простым бухгалтером, звездный стилист и вовсе незнаком.
— Я его давно отпустил: теперь он волен жить так, как хочет, — говорит певец, намекая, что лишил сына и материальной помощи. — Ему 25 лет, не мальчик уже, должен сам зарабатывать.
Сам Зверев в ближайшее время отправится в гости к родственникам на Алтай. Там он собирается пробыть около двух недель. Сына с собой в поездку стилист брать не будет.
ИД «Собеседник»: последние новости
Гражданский брак – семья без обязательств? Гоша Куценко готовится стать дедушкой Дарья Донцова: Рак – это просто болезнь, и она лечится!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного8
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными46
Пуговка показала «беременный» живот17
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место79
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение